“In trattativa per un nuovo show”, Romina Power svela tutto: trepidante attesa per i fan

Romina Power torna con nuovi grandi progetti per la sua carriera e ne svela una parte: pronto per lei uno show

L’ex moglie di Al Bano è pronta a tornare in scena. Oltre al tour che l’aspetta ci sono molti altri progetti per l’inverno che la vedranno protagonista: i fan della coppia sono in trepidante attesa.

Una delle coppie più amate della scena del mondo dello spettacolo italiano, Al Bano e Romina Power hanno vissuto periodi di grande smarrimento, ma sempre insieme. Nonostante la separazione e la scelta di due vite diverse, i due continuano a lavorare e comparire insieme nei programmi televisivi e continueranno a farlo. A TV Sorrisi e Canzoni, Romina ha ricordato degli impegni che li vedono protagonisti: “Partiamo il 30 settembre con un concerto a Vienna. Poi saremo a Zurigo, Sofia, Bucarest, Cluj-Napoca, Katowice e Lodz”.

Un bel tour insieme per la gioia dei fan della coppia sparsi in tutto il mondo e con il benestare di Loredana Lecciso che ha preso consapevolezza del rapporto lavorativo che ancora lega la coppia. Tuttavia, la notizia che riguarda in particolare Romina è un’altra.

Romina Power in uno show: trattative in corso per la cantante

A svelare grosse novità sul suo futuro è la stessa Romina Power che non ha trattenuto i progetti in cui è coinvolta ed ha scelto di parlarne a TV Sorrisi e Canzoni: “Siamo in trattativa per la mia partecipazione a uno show ma per ora non posso rivelare di più”. Di cosa si tratta? Appurato che il cast del Grande Fratello VIP e quello di Ballando con le Stelle è già composto -senza esclusione di ultimi colpi- c’è da considerare ancora Il Cantante Mascherato o qualche nuovo progetto.

Inevitabile toccare anche l’argomento della perdita della figlia Ylenia che ha segnato per sempre il rapporto con Al Bano. Difficile dire che i due ne siano usciti, ma Romina ha svelato di aver metabolizzato la scomparsa grazie al Buddismo e lo Yoga.