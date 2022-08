Una Vita anticipazioni, terribile lutto sconvolge la protagonista: che dolore

Spuntano le prime anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Una Vita. Infatti un terribile lutto sconvolgerà la protagonista: i dettagli.

Una Vita ancora oggi è una delle soap opera più seguite di Canale 5. In rete al termine di ogni settimana spuntano le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi. Andiamo a scoprire cosa succederà all’interno della serie.

Negli ultimi episodi di Una Vita abbiamo visto come non è stata di certo facile la vita per la dark lady della soap opera spagnola. Infatti la donna, dopo aver perso il primo marito, Samuel Alday, ha cercato di vendicarsi ma queste sue azioni non hanno fatto altro che ripercuotersi anche contro di lei. La donna infatti ha perso la testa per Felipe che l’ha liquidata in malo modo dopo aver trovato l’amore con Marcia. Allo stesso tempo, dopo l’ultimo salto temporale e al matrimonio con Aurelio Quesada la situazione per la cattiva della telenovela non è migliorata.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano però che nelle nuove puntate scoprirà di aspettare un figlio proprio dall’uomo che tanto detesta. Allo stesso tempo un cugino di Bilbao ha saputo un segreto dalla madre mentre quest’ultima era in punto di morte. Una verità che doveva restare nascosta. A destabilizzarla ci sarà anche una furibonda lite con Felipe al termine della quale la donna tenterà il suicidio assumendo tutta la confezione di sonniferi di Marcelo. Un gesto inoltre porterà la donna a perdere il bambino.

Una Vita, spuntano le nuove anticipazioni: cosa sta succedendo

Stando alle anticipazioni di Canale 5 saranno proprio i domestici a salvare Genoveva Salmeron, chiamando immediatamente Ignazio Quiroga. Infatti proprio il medico riuscirà a rianimarla, ma le sue condizioni di salute saranno piuttosto precarie. Poche ore dopo infatti avrà un aborto spontaneo. A questo punto il dottore le conferma che ha perso il bambino. Una volta ricevuta al notizia l’uomo riverserà tutta la sua rabbia sulla moglie, ma nei prossimi episodi dovrà vedersela con Rodrigo.

Presto i fan della serie, però, scopriranno un altro terribile segreto sulla dark lady. I domestici di casa Quesada scopriranno che la loro signora tiene gelosamente conservata la foto di una neonata. Proprio quella foto sarà al centro delle nuove puntate di Una Vita e si scoprirà che la bambina in questione ha a che fare con il segreto spifferato dalla madre morente della dark lady e con il suo passato. Quindi la piccola potrebbe essere la figlia di Genoveva, resterà quindi da scoprire chi è il padre.