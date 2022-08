Nicolas Vaporidis insospettisce i fan: cosa stava facendo? – FOTO

Nicolas Vaporidis, dopo essersi mostrato di nuovo insieme ad Edoardo Tavassi, ha insospettito i fan mostrando cosa stava facendo a Londra. Ecco le foto.

In pochi avevano scommesso riguardo l’amicizia di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. I due si erano conosciuti in Honduras durante L’Isola dei Famosi 2022, ed il loro sodalizio era stato interpretato da molti come una delle tante strategie all’interno del programma. Il fratello di Guendalina, però, quando era uscito dal reality aveva speso alcune parole.

Edoardo Tavassi aveva infatti ammesso che aveva un sogno all’interno de L’Isola dei Famosi. Sarebbe voluto arrivare in finale insieme a Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis: a lui sarebbe bastato questo piazzamento per sentirsi vincitore nel reality show. Quando l’attore è arrivato primo, l’esultanza del fratello di Guendalina è stata genuina.

Cosa stava facendo Nicolas Vaporidis a Londra?

Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis hanno ricordato Edoardo Tavassi in ogni momento del loro viaggio di ritorno in Italia. Il vincitore de L’Isola dei Famosi aveva raccontato in più occasioni di aver voglia di rivedere il suo amico, anche andandolo a trovare dove vive ora. L’attore, infatti, ha aperto un locale a Londra insieme ad Alessandro Grappelli.

Nicolas Vaporidis, infatti, negli ultimi anni era diventato meno attivo nel mondo dello spettacolo, e sembra aver trovato la sua dimensione nel settore della ristorazione a Londra. Il locale che ha aperto è una trattoria romana, la Taverna Trastevere. Di sicuro le pietanze proposte sono piaciute ad Edoardo Tavassi.

Cosa è successo dopo la visita di Edoardo Tavassi: la foto

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis si sono mostrati in un breve video mentre scherzavano all’interno della Taverna Trastevere. Il fratello di Guendalina ha dunque tenuto fede alle sue promesse ed è andato a trovare l’amico nel suo locale. Tutto questo è successo qualche giorno dopo Ferragosto, quando l’attore ha anche presentato la sua fidanzata.

La mattina del 27 agosto, però, le immagini condivise da Nicolas Vaporidis hanno insospettito i fan. Il vincitore de L’Isola dei Famosi si è mostrato in aeroporto, da solo, alle cinque del mattino. Il viaggio sembrava dunque essere un impegno professionale. L’attore stava partendo per l’Italia? Tornerà a lavorare nel mondo dello spettacolo?

Questa è la foto che ritrae Nicolas Vaporidis all’aeroporto di Heatrow di Londra alle cinque del mattino:

Ecco Nicolas Vaporidis al Taverna Trastevere, il suo ristorante a Londra, dove spiega come evitare di usare un adattatore all’estero: