Michael Schumacher, spunta un video inedito: nessuno lo aveva mai visto così!

In rete è spuntato un video inedito di Michael Schumacher. Infatti nessuno aveva mai visto il sette volte campione del mondo così.

Spunta un incredibile video di Michael Schumacher che nessuno aveva mai visto prima. L’indimenticabile campione si mostra in vesti a dir poco inedite: andiamo quindi a ripercorrere quell’esperienza unica fatta dal pilota.

Pochi giorni fa ha fatto il giro del mondo la notizia riguardante la vendita all’asta della Ferrari F300 del 1998 di Michael Schumacher, venduta per oltre 6 milioni e 220 mila Euro. Con questa monoposto il tedesco vinse GP di Canada, Francia, Gran Bretagna e Italia nella stagione di Formula 1 1998. In questi giorni è spuntato anche un video inedito del campione di Formula 1, risalente al 2006. Infatti al suo interno vediamo Michael passeggero di Randy Mamola sulla Ducati MotoGP biposto al Mugello, in occasione del GP d’Italia.

Inoltre quella olta al Mugello non fu la prima volta di Schumi su una MotoGP e nemmeno l’ultima. Infatti il campione tedesco aveva già provato o la Ducati nel 2005 ed è poi tornato a farlo altre volte, anche con discreti risultati. Inoltre nel 2007 il tedesco girò a Valencia a soli cinque secondi dal migliore giro siglato da Casey Stoner sullo stesso circuito. A fargli da tutor proprio Randy Mamola, che qui lo porta per i saliscendi del Mugello a un ritmo piuttosto allegro, tra impennate e l’immancabile stoppie finale.

Michael Schumacher, come sta oggi: le ultime notizie sulle sue condizioni

In questi giorni Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher ha ritirato l’ennesimo premio intitolato al marito. Il momento è stato talmente toccante che la bionda donna è scoppiata in lacrime, commuovendosi davanti a tutti. Infatti il motivo delle lacrime è arrivato proprio nel momento in cui Corinna ha preso il microfono in mano. Così la moglie del sette volte campione del mondo ha affermato: “Michael è una persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri“.

Quindi la moglie del campione ha ritirato il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, la sua regione d’origine. Un premio non solo al campione dei 7 titoli mondiali, ma anche all’uomo. Ma ciò che hanno commosso maggiormente Corinna sono le ragioni per cui il marito ha ricevuto il premio. Infatti i presentatori consegnando il premio hanno affermato: “persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri“. Così la moglie di Michael, presente in platea, è scoppiata in lacrime.