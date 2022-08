Francesco Chiofalo ricoverato: momento complicato, c’è la prima testimonianza ufficiale. Arrivano le parole che spiegano la situazione

Le sue immagini di nuovo in ospedale e poi su una sedie a rotelle quando è sbarcato all’aeroporto romano per tornare a casa hanno fatto il giro del web. Perché non è la prima volta che Francesco Chiofalo deve essere ricoverato e affrontare problemi di salute grave.

La mente dei suoi fan, ma anche dei suoi detrattori, è tornata a quella diagnosi di meningioma di quattro anni fa. Un problema di salute molto grave che però sembrava essersi risolto in maniera positiva e definitiva. Poi però solo qualche giorno fa, mentre era ospite in un locale della Sicilia, il personal trainer romano è stato di nuovo male.

Il viaggio in ambulanza, la sosta in Pronto Soccorso. Poi la firma per spostarsi a Roma e il viaggio in aereo, fatto in condizioni per lui complicate. E poi le prime testimonianze di chi l’aveva visto atterrare, molto provato, accanto a quelle dell’esperta di gossip Deianira Marzano che era entrata in contatto con lui e confermava tutto.

Francesco Chiofalo ricoverato: le prime parole per calmare le ansie dei fan

Giorni di apprensione e timori, aumentati dal fatto che nessuno parlava ufficialmente. Non l’ha fatto Chiofalo che ha scelto di rimanere lontano dai social, ma nemmeno la sua attuale fidanzata, l’ex naufraga Drusilla Gucci. Nelle ultime ore però finalmente il ragazzo lanciato da Temptation island ha rotto il silenzio e spiegato che cosa gli sta succedendo.

Una dichiarazione a cuore aperto su Instagram che chiarisce almeno in parte la storia. “Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram”, scrive Francesco. E spiega che appena sarà in condizioni migliori racconterà tutto, a partire dal suo ricovero d’urgenza. Ma intanto ringrazia tutti quelli che negli ultimi giorni hanno avuto un pensiero per lui.

Nel frattempo però ha rotto il silenzio anche la sua fidanzata. Drusilla ha voluto tranquillizzare quelli che non capivano la sua assenza e non l’avevano vista accanto a lui nelle poche immagini finite sui social. “Sono riuscita ad organizzarmi per stargli vicino in questo brutto momento”, ha spiegato e tanto basta a placare le polemiche.