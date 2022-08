Fratelli d’Italia: ecco chi sono i candidati alle elezioni

Sono nomi di una certa esperienza politica quelli scelti da Fratelli d’Italia per le elezioni del 25 settembre. Candidati che, per la maggior parte, hanno un lungo curriculum alle spalle tra Palazzo Madama e Montecitorio. Il partito di Giorgia Meloni chiude le liste e accoglie candidati che provengono anche da altre aree politiche, tutte comunque afferenti al centro-destra. Vediamo chi sono.

In primis spicca il nome di Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia durante l’esperienza da premier di Silvio Berlusconi. L’ex responsabile del dicastero di via XX settembre aveva sciolto le riserve già parecchi giorni prima dell’ufficializzazione delle liste, affermando la sua piena disponibilità a correre tra le fila di Fratelli d’Italia. Altro volto noto dell’epoca berlusconiana è quello di Marcello Pera, ex presidente del Senato. Ritorna anche il nome di Carlo Nordio, che a differenza degli altri non è un politico ma ex procuratore a Venezia. Il nome di Nordio è noto perché proposto proprio da Fratelli d’Italia alla guida della Presidenza della Repubblica nel febbraio 2022, quando fu poi rieletto Sergio Mattarella per un secondo mandato.

Fratelli d’Italia, ecco le liste: confermati molti parlamentari uscenti

In una nota, Fratelli d’Italia rileva come si tratti di “esponenti che hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica, provenienti da altri percorsi.” Tra loro c’è anche Giulio Terzi di Sant’Agata, ministro degli Esteri all’epoca del governo tecnico guidato da Mario Monti. Nelle liste di Fratelli d’Italia leggiamo poi: Eugenia Roccella, Giuseppe Pecoraro, Maurizio Leo, Antonio Guidi, Claudio Barbaro, Renato Ancorotti, Gianmarco Mazzi, Letizia Giorgianni, Fabio Pietrella, Marco Perissa, Elisabetta Lancellotta, Lucio Malan, Lara Magoni e Barbara Merlin. “Largo spazio anche ai giovani”, commentano da FdI, con le candidature di Fabio Roscani, Chiara La Porta, Nicole Matteoni, Paolo Inselvini, Giulia Baggi e Grazia Di Maggio. Giorgia Meloni è candidata all’uninominale nel collegio abruzzese di L’Aquila-Teramo. Si tratta, specifica ancora FdI, di una lista di nomi che conferma – in gran parte – i parlamentari uscenti.