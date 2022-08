Batosta a Mediaset: Gerry Scotti non se l’aspettava proprio

Problemi in casa Mediaset, in particolare per quanto riguarda il lavoro di Gerry Scotti, storico volto e conduttore delle reti di Cologno Monzese

Se c’è un conduttore che rappresenta da molti anni un volto amico, simpatico e rassicurante per il pubblico televisivo italiano, questi è certamente Gerry Scotti.

Lo storico e longevo presentatore delle reti Mediaset è una sicurezza. Non a caso su Canale 5 ha condotto durante la sua carriera numerose trasmissioni di successo, da Passaparola a Chi vuol essere milionario.

Ma anche per Gerry Scotti possono arrivare momenti negativi, periodi in cui il riscontro del pubblico e della critica non sono dalla sua parte. E’ la dura legge della TV, come si evince dai recenti dati auditel fuoriusciti.

Ascolti TV di sabato 20 agosto: male Gerry Scotti, battuto dalla Clerici e dagli Europei

La conferma di questo periodo non brillantissimo per la carriera di Gerry Scotti giunge proprio dagli ascolti televisivi della serata di ieri. Per il 20 agosto 2022 si registra una sonora debacle per il programma dell’amato conduttore.

Canale 5 ieri in prima serata ha mandato in onda il suo Lo show dei record. Il programma dedicato ai primatisti ed alle performance particolari ha intercettato 1.182.000 spettatori, ovvero il 10.1% di share.

Un risultato piuttosto amaro per Gerry Scotti e compagnia. Infatti lo show di Mediaset ha ottenuto soltanto la terza posizione tra i programmi più visti in prima serata ieri, 20 agosto.

Antonella Clerici su Rai Uno si è aggiudicata questa piccola gara del sabato sera estivo, grazie ai risultati positivi della replica di The Voice Senior. Il talent show musicale ha intrattenuto 1.852.000 spettatori e ha avuto il 17.1% di share.

Bene anche la diretta su Rai Due degli Europei di atletica leggera, che si stanno svolgendo in questi giorni a Monaco di Baviera. L’evento sportivo è stato il secondo show più seguito di ieri sera, con 1.247.000 spettatori (10.2%).

La Rai continua in questo periodo ad avere la meglio sulle reti Mediaset, anche nell’orario dell’access prime time. Infatti sul primo canale ottimi riscontri per Techetecheté, il contenitore sulla TV del passato (21.2% di share) contro Paperissima Sprint che su Canale 5 ha conquistato solo il 12.9%.