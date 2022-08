Netflix, il pubblico italiano esulta: in arrivo l’attesissima nuova stagione

Una delle serie televisive targate Netflix più viste in Italia e non solo sta per tornare. Ufficiale la data della programmazione

Come sempre l’emittente in streaming Netflix lancia ogni mese diverse proposte per i propri abbonati. Ovvero per coloro che da tempo si appassionano a seguire diverse serie TV o film inediti.

Il pubblico italiano è già in visibilio. Per il ritorno a settembre di una serie che ha appassionato moltissimi spettatori. Un prodotto targato Netflix che anche all’estero ha ottenuto consensi appassionati.

Stiamo parlando di Cobra Kai, il prodotto creato come sequel della nota serie cinematografica di Karate Kid. Un vero e proprio successo per questa appassionante serie che parla di arti marziali, ma anche di vendetta, rivincite e sentimento.

Il 9 settembre sarà disponibile la nuova stagione di Cobra Kai: le anticipazioni

In arrivo dunque la quinta stagione di Cobra Kai. La serie prodotta da Netflix approderà nella programmazione del canale streaming dal 9 settembre prossimo. Tutte le nuove puntate saranno a disposizione del pubblico e degli abbonati.

La serie TV come detto parla della rivalità tra Daniel Larusso e Johnny Lawrence, ovvero i due protagonisti che da ragazzi si sfidarono a colpi di karate nella Los Angeles degli anni ’80. Oggi entrambi sono sensei di grande fama ed abilità, anche se con caratteristiche molto diverse.

La quarta stagione (SPOILER ALERT) si è conclusa con l’ingresso in campo del temibile e ricchissimo Terry Silver, che con la forza e l’astuzia è riuscito ad impossessarsi della gestione del Cobra Kai.

Come si evince dal primo trailer lanciato da Netflix Italia, la quinta stagione vedrà Daniel e Jonny provare ad unire le forze nonostante la storica rivalità, godendo di alcuni aiuti esterni, per provare ad impedire che la violenta filosofia della scuola Silver possa rendere il karate una vera e propria arma sanguinosa.

Ed ancora staremo a guardare come andrà a finire il triangolo amoroso tra i giovani allievi e talenti del karate Miguel, Sam e Robbee. Oppure cosa combinerà il vecchio sensei John Kreese, tradito alle spalle da Silver e voglioso di prendersi la sua rivincita personale con i Cobra Kai. Insomma, tantissimi intrecci e nuovi protagonisti, a partire dal 9 settembre 2022.