Rivelazione su Amici: un grande della tv italiana non si nasconde

Amici di Maria De Filippi è indubbiamente uno dei programmi più amati della TV italiana e lo dimostrano gli ascolti di anno in anno

Il talent show della regina di Canale 5 non può che essere il più apprezzato della TV italiana e a dimostrarlo ci sono gli ascolti sempre favorevoli per il programma. Adesso è un grande della TV italiana a raccontarne il fenomeno.

Non è un caso se tanti talenti italiani attuali siano emersi proprio da Amici di Maria De Filippi: basti pensare a Emma Marrone, Alessandra Amoroso, i The Kolors, Elodie, Giordana, Alberto Urso, Stefano De Martino, Elena d’Amario, Enrico Nigiotti, Andreas Muller, Sebastian, Gabriele Esposito e tutta una sfilza di grandi professionisti che si sono costruiti man mano un gran percorso con un trampolino di lancio molto importante.

Della potenza del talent show non si sono accorti soltanto i giovani ragazzi che con tanta pazienza e speranza tentano il tutto per tutto alla corte di Maria De Filippi, ma anche chi in TV ci vive da anni e non può far altro che elogiare l’operato della regina di Canale 5.

Maurizio Costanzo esce allo scoperto: la rivelazione su Amici

Se da un lato è vero affermare che Maurizio Costanzo ha sempre sostenuto Maria De Filippi, è altrettanto vero che non ha mai messo bocca sul suo operato ed ha lasciato che fosse lei da sola a spianarsi la strada verso il successo. Tuttavia, in una recente intervista a Chi, il grande giornalista e marito della padrona di casa del talent show ha rivelato: “Oggi Amici rimane il talent show più seguito, non soltanto da un pubblico di giovani, ma anche di adulti che si appassionano via via ai ragazzi che si esibiscono. Il programma ha molto successo di pubblico e infatti da anni viene riproposto per alcune settimane su Canale 5”.

Indubbiamente Amici non è l’unico programma con questo tipo di format, infatti il giornalista ha voluto ricordare anche Ti lascio una canzone, The Voice Senior, e sul primo in particolare ha sottolineato: “Ha lanciato diversi artisti, penso al gruppo musicale Il volo, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e successivamente ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest”.