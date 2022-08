Maria Teresa Ruta lo rivela a tutti: confessione inaspettata sulla figlia Guenda

In queste ore Maria Teresa Ruta ha lanciato una vera e propria rivelazione inedita sulla figlia Guenda Goria: le sue parole sorprendono tutti.

Maria Teresa Ruta torna a parlare ai microfoni dopo l’esclusione a Tale e Quale Show. Lo storico volto televisivo ha colto l’occasione per fare una rivelazione sulla figlia Guenda Goria: ecco cosa ha detto.

Sono tantissimi i telespettatori italiani che stanno aspettando il mese di settembre per il ritorno sul piccolo schermo di Carlo Conti ed il suo Tale E Quale Show. Il presentatore fiorentino sta per finire le selezioni dei concorrenti ed a sorpresa ha scartato nuovamente Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Lo storico volto televisivo però sembrerebbe aver preso tutto con filosofia, come ha dimostrato nelle ultime interviste rilasciate ai settimanali.

Sull’ultimo numero di Nuovo Tv quindi è spuntata un’intervista proprio alla Ruta. Al suo interno la showgirl ha quindi rivelato: “Io prendo tutto come un gioco, ma lei ci soffre“. Nonostante la terza esclusione di fila, le due non si arrendono ed hanno comunicato che ci riproveranno il prossimo anno sperando che il conduttore le accolga nel suo show di successo. Andiamo quindi a vedere le parole della conduttrice sul suo futuro televisivo e sull’ultima esclusione dal music show di Carlo Conti.

Maria Teresa Ruta, Guenda non prende bene l’esclusione: “Lei ci soffre”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip quindi ha comunicato che non si arrenderà. Proprio durante la sua ultima esperienza televisiva, Maria Teresa Ruta aveva sfiorato la vittoria del reality show superando moltissime nomination e televoti, facendo appassionare il pubblico alla sua storia con Amedeo Goria e la figlia Guenda. Quindi in una recente intervista la Ruta ha ribadito: “certi no aiutano a crescere“, proprio per questo motivo non si abbatterà nemmeno dopo la terza esclusione di fila da Tale e Quale Show.

Infatti la showgirl potrà sempre riprovarci in seguito in coppia con la figlia oppure da sola. Sempre sul settimanale Nuovo, Maria Teresa Ruta ha svelato un particolare retroscena su un famoso programma della televisione: “Volevo tanto condurlo, ma non mi prendevano”. Il programma citato dalla Ruta era Giochi senza frontiere e suo figlio Gian Amedeo, nato proprio in quell’anno, il 25 luglio, lei se lo è portato dietro alle Azzorre per le finali dello show. Nonostante i continui ‘No’, però, la storica showgirl è pronta a rimettersi in gioco sul piccolo schermo.