Isola dei Famosi, Ilary Blasi sconvolge tutti: il prossimo inviato sarà proprio lui! La decisione ha lasciato i fan a bocca aperta

Confermata Vladimir Luxuria al fianco della conduttrice, mentre per il riferimento in Honduras c’è una novità. Alvin potrebbe prendere il posto di Nicola Savino (passato a Tv8) da opinionista, lasciando libero il ruolo di inviato speciale.

Mancano diversi mesi alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi ma la produzione è già al lavoro. La certezza è che si ripartirà da Ilary Blasi. La conduttrice è stata confermata al timone del reality ambientato in Honduras, dopo i buoni risultati di ascolto ottenuti nella scorsa annata. Dopo la separazione da Francesco Totti, l’ex letterina si sta concentrando anima e corpo sul proprio lavoro e non vede l’ora di ripartire con la nuova stagione televisiva. Lo show dei naufraghi avrà molte novità in arrivo, alcune delle quali già note. In studio al fianco di Ilary è stata confermata anche Vladimir Luxuria, opinionista di punta pure nel 2023. Nicola Savino non sarà invece parte del cast, visto che ha lasciato Mediaset per accasarsi a Tv8. Nel salotto di Canale 5 potremmo ritrovate Alvin, utilizzato anche nel 2022 come inviato speciale in Centro America.

Isola dei Famosi, corsa a due per il ruolo di inviato speciale: Edoardo Tavassi favorito su Nicolas Vaporidis

Il passaggio di Alvin in studio, come opinionista, apre la posizione di inviato in Honduras. Ilary Blasi e la produzione dell’Isola stanno già valutando tutte le opzioni possibili per rimpiazzare il loro punto di riferimento sul posto. Il ruolo sarebbe al momento conteso tra due profili particolarmente noti al pubblico del reality. Si tratta di Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi. Hanno partecipato entrambi alla scorsa edizione, con il primo che si è addirittura aggiudicato la vittoria. I fan del format li hanno particolarmente apprezzati e sostenuti e li vedrebbero bene entrambi come inviato.

Secondo quanto riferito dai giornalisti di Chi, al momento la pista più calda potrebbe portare ad Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina sarebbe leggermente favorito sull’attore protagonista di film come Notte prima degli esami e Femmine contro maschi. Tuttavia questi scenari sono al momento ancora lontani dal diventare concreti. Bisognerà attendere qualche settimane per saperne decisamente di più.