Davide Donadei e Chiara Rabbi, che caos! Lui avvistato con un’ex Amici: la reazione

Tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è definitivamente finita ed ognuno conduce la propria vita: lui è stato avvistato con una ex Amici

Nessuno si aspettava la fine della loro relazione perché in tanto avevano scommesso sul loro amore che sembrava essere molto sincero. Tuttavia, succede anche ai migliori e la coppia di Uomini e Donne ha ufficializzato la rottura.

La rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è stata sofferta indubbiamente dalla coppia in sé, ma anche da tutti coloro che li hanno seguiti. All’interno del dating show di Maria De Filippi, i due avevano raccolto una grande fama per la purezza del loro amore che, evidentemente, non è andato a buon fine contro ogni aspettativa. È proprio a causa delle tante aspettative sulla coppia che la notizia non è mai stata ben accolta dall’opinione pubblica ed i due sono costantemente “perseguitati” dal gossip.

Ancora una volta, dunque, al centro del gossip ci finisce Davide Donadei con l’ennesimo avvistamento di quest’estate. Al di là di chi ci sia dall’altro lato, in molti hanno notato come se l’ex tronista non vedesse l’ora di liberarsi di un peso -evidentemente è questo che rappresentava per lui la relazione con Chiara- per potersi divertire a proprio piacimento.

Davide Donadei incontra Arianna Gianfelici: la reazione di Chiara Rabbi

Ma in che senso Davide ex di Chiara e Arianna di Amici 20? #uominiedonne pic.twitter.com/vN0mCHAPYl — Pagina_di_foto (@Paginadifoto) August 17, 2022

In un video pubblicato da Arianna Gianfelici, lei e Davide Donadei sembrano essere molto affiatati e complici. Inutile anche precisare che tra i due potrebbe esserci anche una semplice amicizia che non andrebbe oltre un video simpatico da postare sui social, pertanto nessuno si è mai scagliato contro la cantante del talent show di Maria De Filippi. I più, però, hanno aggrottato la fronte dinanzi lo strano atteggiamento dell’ex protagonista di Uomini e Donne.

Dall’altro lato, Chiara Rabbi ha sempre difeso Davide e continuerà a farlo, ma anche sé stessa dall’accusa di rinchiuderlo in gabbia: “Non dite stro…ate” ha risposto ad utente che le faceva notare che Davide è finalmente libero di mettere like anche alle foto di Elena d’Amario.