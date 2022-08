Meteo, torna il grande caldo ma Italia spaccata in due: cambia tutto. Almeno fino a giovedì Nord interessato da forti precipitazioni

Se Ferragosto ha rappresentato un’eccezione in questa lunga estate italiana che conferma di essere la più calda di sempre, da oggi la situazione si sistemerà. Esaurito l’effetto della perturbazione numero 3 di agosto, tornerà il sole su tutto il Paese ma è solo una tregua.

Perché da domani, 17 agosto, cambierà di nuovo tutto con l’arrivo della perturbazione numero 4 al Nord. Così se soprattutto al Sud e nelle Isole la colonnina tornerà a salire in modo netto, con medie di 38° e punte fino a 40° nelle Isole, mercoledì e giovedì arriverà il maltempo al Nord-Ovest con rovesci e temporali anche di forte intensità.

La perturbazione si stenderà fino al Nord Est e su parte del Centro con piogge abbondanti in alcune aree come l’alta Lombardia l’Alto Adige e il Friuli settentrionale. Tutto invece cambierà di nuovo dal 19 agosto quando l’Italia sarà interessata di nuovo dall’alta pressione e quindi da condizioni di maggiore stabilità. In particolare sabato e domenica prossimi le massime torneranno ad essere su valori importanti un po’ in tutta Italia.

Meteo, torna il grande caldo ma massime in calo sulle regioni del Nord

Guardiamo nel dettaglio le previsioni meteo per martedì 16 agosto partendo come al solito dal Nord Italia. Dopo le incertezze di Ferragosto, soprattutto a Nord Ovest, torneranno condizioni in generali stabili sulle coste adriatiche. Possibili temporali al mattino solo in Friuli Venezia Giulia. Entro la serata nuvole in aumento con qualche rovescio isolato in Piemonte mentre sarà sereno su tutte le altre regioni. Le temperature andranno dai 27° di Genova ai 34° di Bologna

Al Centro e sulla Sardegna meteo instabile sulla Toscana settentrionale e sui rilievi degli Appennini. In particolare potrebbero registrarsi temporali sparsi in Umbria e sul Molise mentre tornerà il sereno sulle altre regioni. Temperature massime dai 30° di Ancona ai 34° di Firenze e Roma.

Infine al Sud domina ancora una volta l’anticiclone africano. Nubi isolate e sparse sulle coste ioniche e possibili piogge sulla Puglia settentrionale mentre sulle altre regioni splenderà il sole. Massime dai 29° di Potenza ai 35° di Palermo.