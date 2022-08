Alfonso Signorini rifiuta l’offerta della Regina Elisabetta: da non credere – VIDEO

Alfonso Signorini ha rifiutato l’offerta della regina Elisabetta. Sembra incredibile quello che ha fatto il conduttore Mediaset: ecco il video.

Alfonso Signorini ha sempre ammesso di aver gestito in prima persona la selezione dei vipponi che entrano nella casa del GF Vip. In questo periodo le contrattazioni sono entrate nella fase più calda e si avrebbero già i primi contratti firmati. Non c’è ancora la data esatta di inizio del reality show di Canale 5, ma in molti indicano il 19 settembre prossimo.

Dopo i primi video promozionali diffusi da Mediaset, si è subito incendiata la polemica. I fan delle principesse Selassiè hanno infatti notato immediatamente che c’era una grave mancanza in una clip. La vincitrice del GF Vip 6, ovvero Jessica, era completamente assente. Al contrario, grande spazio era dedicato a Soleil Sorge.

Il conduttore Mediaset non si è mai visto così severo

Le pagine social del GF Vip hanno ripreso a condividere contenuti, a dimostrazione di come ormai manchi davvero poco. Il 16 agosto è comparso un divertente video, in cui il protagonista è Alfonso Signorni. Si vedono inizialmente di sfuggita alcune persone in fila per entrare nel suo studio, ma si può riconoscere chiaramente il calciatore Ronaldo.

Dove inizia la coda dei personaggi in fila c’è il cartello “Vipponi selection – GF Vip“. Subito dopo, le immagini mostrano un ambiente molto più freddo. Sembrerebbe essere l’ufficio in cui Alfonso Signorini svolga i provini per il reality show. L’arredamento scarno e le luci un po’ calate chiariscono subito lo stato d’animo del conduttore.

La regina Elisabetta rifiutata da Alfonso Signorini: cosa è successo

Inizialmente si vede la famosa popstar americana, Lady Gaga, seduta comoda sulla poltroncina davanti ad un severissimo Alfonso Signorini. Corregge il presentatore per farsi chiamare “Lady” e non signora, ed abbandona l’ufficio quando si sente dire che le Kardashian sono meglio di lei perchè più numerose. Più persone creano più trame.

Nell’ufficio di Signorini è un susseguirsi di personaggi famosissimi, tutti speranzosi di poter finalmente attraversare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Anche la regina Elisabetta d’Inghilterra arriva insieme alle sue guardie del corpo, così come Jhonny Deep. Ovviamente, si tratta di un video ironico con dei sosia, che sicuramente aumenta la curiosità sui veri nomi dei concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5.

Ecco il video in cui si vede Alfonso Signorini rifiutare anche la candidatura della regina Elisabetta per il prossimo GF Vip 7: