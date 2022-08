Lutto in Rai: è morta la protagonista di una delle soap più amate di sempre

La Rai in queste ore sta piangendo la scomparsa di uno dei volti più amati delle sue soap opere: l’ultimo addio all’attrice.

Giornata triste per il mondo Rai che ha perso l’attrice di una delle serie più amate dai telespettatori dell’emittente. La notizia della sua scomparsa è arrivata dall’attore Alberto Rossi: scopriamo di chi si tratta.

Un grave lutto in queste ore ha colpito l’amata soap opera di Rai Tre, Un Posto al Sole. Infatti domenica 14 agosto 2022 è venuta a mancare l’attrice Carmen Scivittaro, che fino al 2018 ha indossato i panni di Teresa Diacono all’interno della fiction televisiva ambientata a Napoli. La notizia è stata confermata su Instagram dal collega Alberto Rossi, alias Michele Saviani, che ha voluto dedicare un commovente messaggio alla donna scomparsa.

La donna era nata nel 1945 ed è stata protagonista di Un Posto al Sole per tantissimi anni. Infatti l’attrice ha calcato il set della fiction dal lontano 1998 al 2018 (ha recitato vestendo i panni di Teresa Diacono dalla puntata 420 alla puntata 5007). Ovviamente però nel corso della sua carriera non c’è stato solamente il ruolo all’interno della soap opera di Rai Tre. Andiamo quindi a ripercorrere tutta la carriera della Scivittaro.

Lutto Rai, morta l’attrice Carmen Scivittaro: la carriera

Nella giornata di ieri si è quindi spenta l’attrice Carmen Scivittaro. Nel corso della sua carriera l’attrice non ha partecipato solamente ad Un Posto al Sole. Infatti in televisione ha lavorato anche in: Ma che cos’è questo amore, L’ingranaggio, La nuova squadra. Ha avuto svariate parti pure al cinema ma il fulcro principale della sua carriera è sempre stato il teatro. Infatti tra le opere teatrali a cui ha partecipato ricordiamo: La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, Mestiere di Padre di Raffaele Viviani e Ceneri di Beckett di Lello Serao.

A partire dal 2018, però, la Scivittaro ha smesso di lavorare proprio a causa di un grave lutto che ha colpito la sua vita privata. È poi deceduta, stando alle prime indiscrezioni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. A darle l’ultimo saluto ci ha pensato Alberto Rossi che su Instagram ha affermato: “Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi” – ha poi concluso – “Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così“.