Lascia Uomini e Donne per motivi di salute: Maria De Filippi spiazzata!

Una nota personalità di Uomini e Donne è pronta a dire addio al dating show per dei motivi di salute: scopriamo di chi si tratta.

Colpo basso per Maria De Filippi che ha dovuto subire un’altra grande perdita per il suo famoso dating show. Infatti uno dei concorrenti ha dovuto lasciare la trasmissione per dei problemi di salute: cos’è successo.

Saranno diversi i volti che diranno addio al parterre di Uomini e Donne nel corso della edizione 2022/2023. Infatti sono due i volti storici che non torneranno dinanzi alle telecamere di Canale 5. Il primo nome risponde a quello di Marcello Messina che non tornerà in studio come si vociferava perché è ancora legato a Viviana, la ragazza per amore della quale ha abbandonato il programma alcuni mesi fa.

Mentre invece il secondo nome sarebbe quello di Luciano Giannelli che, sarebbe “costretto” a lasciare il cast dei senior per ragioni di salute: il medico avrebbe consigliato al veneto di stare a riposo anche dopo la fine dell’estate. Inoltre visto che mancano circa due settimane all’inizio delle riprese dell’edizione 2022/2023, in rete impazzano molte voci sui personaggi che parteciperanno alle nuove puntate. Secondo i primi rumors sulla trasmissione almeno due storici cavalieri del parterre non dovrebbero tornare dopo la pausa estiva per motivi diversi.

Uomini e Donne, due cavalieri del Trono Senior pronti all’addio: l’indiscrezione

In queste ore quindi si è venuto a conoscenza dell’assenza di Marcello Messina nelle riprese della nuova stagione. Infatti l’uomo ultimamente era rientrato nell’elenco dei possibili protagonisti di settembre, ma una foto ha fatto chiarezza sulla sua reale situazione sentimentale. Prima che trapelasse questa notizia si era parlato anche di una sua probabile rottura con la compagna Viviana (e il conseguente ritorno nel dating-show per cercare un altro amore), è stata proprio quest’ultima a smentire tutto postando uno scatto dalle vacanze che sta condividendo proprio con la sua dolce metà.

Mentre invece un altro cavaliere che ha partecipato alla scorsa edizione di Uomini e Donne e che non sarebbe riconfermato nel cast 2022/2023, è Luciano Giannelli. Tutti ricorderanno il Veneto soprattutto per i balli scatenati che faceva a centro studio tutte le volte che partiva la musica: il signore in questione, inoltre, è stato “arruolato” nel Trono Over da Maria De Filippi dopo un’esilarante ospitata a C’è posta per te per ritrovare una fiamma di gioventù. Alcuni problemi di salute hanno però colpito il cavaliere costringendo a dire addio al cavaliere.