Tommaso Zorzi diventa una furia e non perdona: “Invadenza che va ogni oltre limite”. Clamoroso sfogo per il vincitore del GF 5

Da quando, quasi un anni e mezzo fa ha scoperto il peso della popolarità vera dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha capito sulla sua pelle quanto contino i social. Fino ad allora erano stati anche la sua fortuna, adesso stanno diventando quasi insopportabili.

Non passa settimana infatti senza che l’ex gieffino diventi oggetto di critiche, in certi casi anche molto pesanti e fuori luogo. Poco tempo fa era successo quando era mancato il nonno del suo compagno, Tommaso Stanzani, e qualcuno lo aveva accusato di fregarsene perché aveva continuato la sua vacanza in Sicilia. Non era affatto vero, almeno secondo lui, eppure l’attacco era partito pesante.

Questa volta invece la critica è più duretta. Perché un suo follower, diventato improvvisamente hater, mette in dubbio la natura del suo rapporto con Stanzani. Lo ha accusato di trascurare, almeno sui social, il compagno perché non mostra mai foto con lui e quando ne parla è soltanto per prenderlo in giro. Ma in gesto d’affetto, mai una dimostrazione di vicinanza.

Tommaso Zorzi diventa una furia e non perdona: la verità sui rapporti con Stanzani

Parole che hanno fatto infuriare Zorzi che prima ha usato un tono sarcastico e poi è passato all’attacco duro. Ha pubblicato il testo integrale della critica che gli era stata rivolta, accusando questa persona ma più in generale chi ha perso il contatto con la realtà, di non saper distinguere più la vita vera da quella sui social.

“Un’invadenza che va ogni oltre limite”, l’ha definita, troncando sul nascere ogni polemica perché secondo lui è basata sul nulla. Se è vero che negli ultimi tempi Tommaso ha preferito stare meno sui social e condividere meno della sua vita privata, semplicemente è per dedicarsi al lavoro e perché gli piacere vivere o suoi sentimenti senza dover dimostrare nulla a nessuno.

Nel caso, tanto, ci pensano le riviste di gossip. Come ‘Chi’ che di recente ha pubblicato le immagini della vacanza che i due Tommaso hanno passato a Milano Marittima. Tra giri in pedalò e coccole, tutto sembrano tranne che distaccati. Alla faccia di quelli che li attaccano.