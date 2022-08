“Ilary Blasi ha tradito Totti”, indiscrezione assurda: spunta il nome del ‘fortunato’

Secondo le ultime indiscrezioni, ci potrebbe essere stato un tradimento fra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma non da parte dell’ex capitano della Roma. Ecco l’incredibile ricostruzione di cosa sarebbe successo a Ferragosto 2021.

Il tradimento fra Francesco Totti ed Ilary Blasi ci sarebbe stato, ma non da parte dell’ex capitano della Roma. Questo è quanto emergerebbe alla vigilia di Ferragosto, a quasi un anno di distanza dal momento in cui la relazione fra l’ex velina di Passaparola e l’attaccante giallorosso volgeva al termine. Totti, infatti, avrebbe scoperto alcuni messaggi.

Sembrerebbe che l’ex capitano della Roma abbia letto sul cellulare di Ilary Blasi alcune frasi, che sarebbero stati molto eloquenti. Tanto è bastato per rompere l’idillio che, nel Ferragosto 2021, l’aveva portato a pubblicare sui propri profili social una foto romantica insieme alla moglie, con la didascalia “io e te” accompagnata da un cuoricino rosso.

Il Pupone scopre i messaggi della moglie con Cristiano

Francesco Totti avrebbe iniziato a chiedere informazioni riguardo il “Cristiano” con cui Ilary Blasi si era scambiata quei messaggi che aveva letto. Per lui, infatti, era un completo sconosciuto. Secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, purtroppo, le indagini del Pupone trovarono conferma di un’amicizia speciale da parte della moglie.

Francesco Totti, a quel punto, non avrà potuto fare a meno di pensare a quando la moglie passava almeno quindici giorni al mese a Milano da un anno e mezzo circa, mentre lui si prendeva cura dei tre figli. Ufficialmente, Ilary Blasi era impegnata con i programmi Mediaset Star in the Star e, soprattutto, L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi-Francesco Totti, il tradimento ha portato dritto da Noemi?

Riemerge dunque a distanza di settimane il gossip secondo cui Ilary Blasi avrebbe cercato di far partecipare a L’Isola dei Famosi una sua amicizia speciale. Cristiano, che di lavoro fa il personal trainer, si presenta con fisico scolpito e faccia da playboy. I suoi account social raccontano di una vita sempre in mezzo ai vip ed alle location più esclusive.

Cristiano sarebbe l’ex fidanzato di Giulia De Lellis e dell’attuale compagna del calciatore Theo Hernandez, ovvero Zoe Cristofoli. Dopo aver scoperto questo legame all’improvviso, per Totti si sarebbe rotto qualcosa. Qualche settimana dopo, infatti, avrebbe conosciuto Noemi ad una festa ed avrebbe iniziato a frequentarla.

Ecco una foto dell’estate 2021 di Cristiano insieme all’ex GF Vip Gianmaria Antinolfi ad Ibiza: