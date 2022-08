Ex vincitrice dell’Isola dei Famosi censurata da Instagram: arriva il durissimo sfogo

Una delle ex vincitrici dell’Isola dei Famosi avrebbe deciso di sfogarsi sui social. A scatenare l’ira Instagram stessa che l’ha censurata: le sue parole.

Grande sfogo sui social per una delle ex vincitrici dell’Isola dei Famosi. I video denuncia sono partiti dopo che Instagram ha oscurato il suo profilo, decisione non di certo inedita da parte del colosso di Meta: cos’è successo.

In queste ore un duro sfogo di un ex vincitrice dell’Isola dei Famosi ha fatto il giro dei social. Stiamo parlando di Giulia Provvedi dice basta all’ipocrisia dei social e chiede parità tra uomo e donna anche nel mostrare i capezzoli. La sorella bionda del duo Le Donatella ha iniziato a sfogarsi con diverse stories furiosa per l’ennesima censura di Instagram. Sul suo profilo quindi ha iniziato ad accusare: “Continuo a domandarmi perché gli uomini con i capezzoli pelosi possono posare senza maglia e non rischiare la censura e noi veniamo censurate IMMEDIATAMENTE, non la trovate un’ingiustizia?“.

Il tema poi è stato analizzato nel corso di un’intervista a Pipol Gossip. Qui Giulia ha continuato: “Rimango sbalordita che in un’epoca come la nostra ancora dobbiamo discutere se una donna debba mostrarsi o meno con il seno scoperto. Ma scherziamo?” – ha poi ribadito – “Onestamente trovo più elegante il seno di una ragazza mostrato senza problemi, che i capezzoli pelosi di un uomo. Non capisco perché sulle donne debba esserci tutte le volte un giudizio antipatico e immotivato“. Per la Provvedi quindi dietro tutto ciò ci sarebbe un’ipocrisia di fondo.

Isola dei Famosi, Giulia Provvedi contro la censura di Instagram: duro sfogo

Nonostante le continue censure di Instagram, Giulia Provvedi non è disposto a gettare la spugna. Infatti la cantante ha voluto addirittura sfidare il social affermando: “Domani farò un altro scatto #freethenipple e lo caricherò nuovamente su Instagram“. Parlando di Onlyfans ha quindi aggiunto: “È un paradosso! Non ha senso fare differenze. Ognuno deve semplicemente fare quello che crede sia più giusto“.

Quindi la Provvedi ha continuato chiarendo: “Ad esempio a me Onlyfans non mi piace su me stessa, ma una donna o un uomo che decide di mostrarsi in quel social, facendosi anche pagare, sta per caso facendo del male a qualcuno? No“. La cantante del duo Le Donatella ha quindi trovato una vera e propria ingiustizia il trattaemento riservatole dal social di Mark Zuckerberg che ancora una volta ha oscurato il suo profilo.