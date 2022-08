Ansia per Stefano De Martino: gli aggiornamenti sulla salute dell’amato presentatore

Negli ultimi giorni Stefano De Martino non è stato molto bene a livello di salute. Ecco gli aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni

Ansia per le condizioni di salute di uno dei volti più apprezzati del mondo televisivo. Ovvero Stefano De Martino, il consolidato conduttore e personaggio TV che sta avendo molto successo in tempi recenti.

De Martino infatti doveva presenziare giorni fa alla discoteca estiva Twiga, sulla spiaggia di Forte dei Marmi in Versilia. L’ex ballerino di Amici sarebbe dovuto intervenire alla consolle come ospite d’onore, ma il tutto è saltato per problemi di salute.

È stato lo stesso locale toscano ad annunciare l’impossibilità di Stefano De Martino di partecipare alla serata come dj. Colpa della positività al Covid-19 che ha colpito anche il conduttore Rai, il quale pare sia stato anche piuttosto sintomatico.

Come sta oggi Stefano De Martino? La rivelazione della compagna Belen Rodriguez

Dunque i fan di Stefano De Martino si sono certamente spaventati. Apprensione per le condizioni di salute dell’ex volto di Amici e del recente conduttore dei Tim Summer Hits. Ma per fortuna il Covid non sembra essere stato così aggressivo.

Testimonianze ed aggiornamenti sulle sue condizioni sono giunte dalla compagna attuale di De Martino, ovvero la showgirl Belen Rodriguez. L’argentina ha pubblicato delle stories su Instagram in cui ha aggiornato tutti.

Belen si trova in vacanza all’Isola di Albarella, location particolarmente isolata vicina al delta del Po. Assieme a lei sono presenti tutti i membri della famiglia: i due figli di Belen, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Veronica Cozzani, Gustavo Rodriguez, Jeremias e Deborah Togni (compagna di quest’ultimo).

Nelle ultime stories è comparso finalmente anche Stefano De Martino, apparso in buona forma e partecipante ad una delle serate festose in famiglia. Dunque la testimonianza che il presentatore TV si è completamente ristabilito e presumibilmente è nuovamente negativo al Covid.

Passato lo spavento ed i malesseri influenzali, De Martino può tornare a godersi il suo momento d’oro. Dopo i successi televisivi, che lo hanno reso punto fermo dei programmi Rai, l’ex danzatore si merita un po’ di relax vacanziero accanto alla sua amata Belen ed al primogenito Santiago.