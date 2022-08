Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti fuori dal cast: chi li sostituirà

Alla fine la notizia di un addio a Uomini e Donne da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari ha trovato conferma: chi sostituirà i due opinionisti.

Dopo anni all’interno del dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti sono pronti a dire addio, abbandonando quindi la loro poltrona di opinionisti. Andiamo quindi a vedere chi sostituirà i due volti storici.

Nel corso di questa estate Mediaset ha deciso di lasciare a casa una trasmissione seguitissima come Temptation Island. Nei prossimi mesi Maria De Filippi colmerà questa mancanza con un esperimento che potrebbe essere molto gradito al pubblico di Canale 5. Infatti da diversi mesi si fa sempre più concreta la voce di un Uomini e Donne Vip. Stiamo parlando di una versione del celebre programma con volti noti del mondo della TV e dello spettacolo, che la De Filippi affiderebbe alla collega e amica Silvia Toffanin.

Il format dovrebbe essere identico a quello della versione originale, quel che cambia è che i protagonisti saranno personaggi già noti nel mondo della televisione e dello spettacolo. Gli storici opinionisti di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti pare infatti non saranno nel cast della versione Vip del programma. Al loro posto Maria De Filippi starebbe pensando già a due nuovi nomi, che però sono sempre molto famosi ai fan del programma. Andiamo quindi a vedere di chi si parla.

Uomini e Donne, arriva la versione Vip: chi ci sarà al posto di Tina Cipollari e Gianni Sperti

In questa nuova versione di Uomini e Donne dedicata esclusivamente ai vip, non ci sarebbero due volti storici della trasmissione. Stiamo parlando di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nel corso degli ultimi mesi si è vociferato anche un possibile addio dei due alla versione originale della trasmissione. Questo rumor però non ha mai trovato un riscontro significativo, se non parlando di questa versione vip della trasmissione.

Il primo nome che andrebbe a sostituire la storica opinionista bionda è quello di Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante oggi diventata influencer da oltre 5 milioni di follower. Mentre invece a sostituire Gianni Sperti ci penserebbe Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore poi tronista, che in studio ha trovato l’amore con Claudia Dionigi, oggi in dolce attesa. Secondo le prime indiscrezioni, le puntate di Uomini e Donne Vip dovrebbero essere otto, due a settimana. Ancora top secret al momento i nomi dei tronisti Vip, anche se non mancano rumor che tirano in ballo Pamela Prati e Antonio Zequila. L’esordio è quindi previsto per il 2023.