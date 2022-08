Lulù Selassié ha deciso: cambia tutto! La novità fa impazzire i fan

Grossa novità in cantiere per Lulù Selassié, che dimentica così le delusioni sentimentali recenti e si rilancia in una nuova veste

Negli ultimi mesi tanto ha fatto parlare di sé, soprattutto dal punto di vista della situazione sentimentale. Lulù Selassié non a caso è la concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip più chiacchierata in circolazione.

La giovane italo-etiope ha partecipato al GF Vip 6 assieme alle sorelle Clarissa e Jessica (quest’ultima persino vincitrice dell’edizione), diventando celebre sia per la sua esuberanza scenica, sia per motivi più romantici.

La storia d’amore iniziata nella casa con Manuel Bortuzzo sembrava aver dato felicità alla conturbante Lulù Selassié, ma il tutto è terminato in maniera brusca per volere del giovane nuotatore. I due si sono lasciati dopo poche settimane, con gran delusione di Lulù e dei propri fan.

Lulù Selassié dimentica così Manuel Bortuzzo: via alla nuova carriera

Difficile per Lulù dimenticare facilmente Manuel Bortuzzo, soprattutto per i modi improvvisi e bruschi con cui l’uomo ha deciso di troncare pubblicamente la relazione con la principessa di origine etiope.

La stessa Lulù si è però stufata di leggere gossip nei suoi confronti ancora riguardo al rapporto con Bortuzzo. Inoltre si è di recente sfogata sui social contro chi le chiedesse regolarmente lumi sulla terribile rottura.

Per uscire da questo momento delicato, Lulù Selassié ha deciso di dedicarsi ad una delle sue passioni: la musica. Come testimoniato su Instagram, l’ex gieffina sta tentando la scalata nel mondo del pop, in primis cercando di imitare una delle sue ispirazioni, ovvero la cantante inglese Dua Lipa.

In un video pubblicato da Lulù sul suo account personale la si può scoprire nelle vesti di cantante, replicando in uno studio di registrazione il brano Levitating, proprio di Dua Lipa, mostrando a tutti le doti canore. Ma questo è soltanto l’inizio…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lulú🧚🏽‍♀️💜🌙Fairy (@luluselassieofficial)

In cantiere infatti c’è anche il primo singolo inedito di Lulù Selassié, che come la sorella minore Clarissa è pronta a tentare l’ingresso nel mondo della musica leggera. Le doti musicali non le mancano e c’è grande curiosità di ascoltarla in un brano inedito. Peccato però che le tre sorelle Selassié siano state scartate da Carlo Conti per la nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai Uno.