Iva Zanicchi shock: pubblicati i contenuti privati della cantante

Tensione per Iva Zanicchi: la storia voce della canzone italiana ha denunciato un grave furto subito soprattutto per i suoi dati sensibili

Anni e anni di successi, dal mondo della canzone fino alle partecipazioni come personaggio televisivo. Iva Zanicchi vanta una carriera nel mondo dello spettacolo davvero invidiabile e longeva.

Non mancano però, come per tutti i personaggi celebri, i rischi in cui incappare. Soprattutto nel mondo della comunicazione 2.0, dove ogni documento privato, dato sensibile o archivio fotografico rischia di essere compromesso dagli hacker.

Proprio a causa di questi ultimi Iva Zanicchi è caduta in fallo. La nota cantante emiliana infatti ha denunciato di recente un vero e proprio furto informatico subito. Una grave violazione della sua privacy, come spiegato dalla stessa Iva su Instagram.

Gli hacker colpiscono Iva Zanicchi: sparsi in rete alcuni contenuti della cantante

Un problema capitato a molti, personaggi noti e non. Ovvero il furto e l’hackeraggio dei propri profili social con l’intento di scovare contenuti privati di interesse pubblico o anche dati sensibili per truffe di vario genere.

Iva Zanicchi è stata vittima proprio di un attacco hacker, come ammesso da lei stessa pubblicamente: “Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati a mia insaputa”.

Niente di scabroso riguardo alla cantautrice di Ligonchio. Ma di certo la Zanicchi ha passato alcuni brutti momenti, proprio per via del furto di contenuti personali e la lesione della sua privacy. Fortunatamente pare che il caso sia rientrato con l’aiuto degli esperti e della polizia postale.

“I miei collaboratori sono stati degli angeli e hanno provveduto a recuperare il mio account dai malintenzionati. Lo considero un brutto scherzo, spero solo che non ricapiti”. Effettivamente nei giorni scorsi alcuni follower di Iva avevano notato delle strane stories postate dal suo account, il che ha fatto suonare l’allarme per il presunto furto.

Superato questo inconveniente, Iva Zanicchi si è subito mostrata in grande forma dopo essersi concessa un po’ di relax estivo: “Mi sono riposata, oggi per la prima volta vado al mare, e farò il primo bagno, vi darò tutte le date perché inizierò a lavorare, insomma vi dirò dove sono sia ai concerti che anche alla pubblicazione del mio libro, vi comunico tutto, un bacio e buona estate”.