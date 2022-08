Cesare Bocci nel ciclone: piovono critiche sull’attore del Commissario Montalbano

Arrivano critiche e delusioni per Cesare Bocci, il noto attore che è divenuto celebre grazie alla fiction di successo con Luca Zingaretti

L’attore Cesare Bocci è divenuto celebre nel mondo della televisione italiana grazie alla fiction di successo Il Commissario Montalbano. Ovvero le puntate trasmesse dalla Rai tratte dai romanzi del grande autore siciliano Andrea Camilleri.

Bocci è risultato convincente e decisamente idoneo nel ruolo di Mimì Augello, il collaboratore di Montalbano con la fissa per le belle donne. Una parte, al fianco di Luca Zingaretti, che lo ha reso celebre e di successo.

Meno convincente invece il suo nuovo ruolo da presentatore, in cui ha provato a lanciarsi grazie al progetto di Canale 5. Cesare Bocci infatti ha dato volto e voce a Viaggio nella Grande Bellezza, operazione culturale che però non sembra aver convinto il pubblico.

Gli ascolti TV del 9 agosto 2022: flop per Cesare Bocci, grande riscontro per Grease

Critiche in arrivo per Cesare Bocci e per la scelta di Canale 5 di affidargli in prima serata questo programma di approfondimento storico-culturale. Ieri, martedì 9 agosto, è andata in onda la puntata sulle bellezze della città di Roma.

Un flop però per quanto riguarda i dati auditel. Infatti questa mattina è arrivata la batosta per Bocci e compagnia: solo 1.070.000 di telespettatori, pari all‘8% di share, hanno deciso di intrattenersi con Viaggio nella Grande Bellezza.

La prima serata di ieri è stata invece vinta dal film Un Principe Quasi Azzurro, mandato in onda su Rai Uno e che ha accolto il consenso di 2.006.000 spettatori e il 14.5% di share.

Ma la bella sorpresa di ieri, 9 agosto, è stata la messa in onda su Italia Uno di Grease. Il canale Mediaset ha voluto omaggiare la recente scomparsa dell’attrice Olivia Newton-John riproponendo il grande successo cinematografico. Gli italiani hanno apprezzato l’idea, visto che ha generato 1.694.000 di spettatori ed il 12.7% di share.

La delusione che ha colpito Cesare Bocci potrebbe far rivedere i progetti lavorativi dell’attore marchigiano. La sua esperienza come presentatore TV è già ai titoli di coda? Di certo il Mimì del Commissario Montalbano si troverà a proprio agio nei panni di interprete piuttosto che in quelli da conduttore.