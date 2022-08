Bomba Mediaset: la conduttrice del celebre reality sarà Anna Tatangelo!

Nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset riporterà sul piccolo schermo un reality: a condurlo potrebbe esseci Anna Tatangelo.

Quella in arrivo sarà una stagione televisiva ricca di sorprese, con Mediaset pronta a riportare sul piccolo schermo un reality show come ‘La Talpa’. Infatti il Biscione starebbe decidendo a chi affidare la conduzione: Anna Tatangelo è in pole.

Per la prossima stagione televisiva Mediaset ha deciso di rispolverare un reality show che sembrava defunto come ‘La Talpa‘, di cui aveva acquistato i diritti bruciando sul tempo un colosso dello streaming, e di mandarlo in onda nella primavera del 2023, affidando nientemeno che la produzione alla Fascino di Maria De Filippi. Chi condurrà la trasmissione però è ancora un mistero. Ora il settimanale Nuovo Tv svela che in pole ci sono altri due nomi molto importanti.

Stiamo parlando in primis i Anna Tatangelo, che ha già condotto Scene da un matrimonio per Mediaset, e Stefania Orlando che non si è tirata indietro ed ha deciso di auto candidarsi per la trasmissione. Inoltre se questi primi due nomi non sono abbastanza, in queste ore è spuntata la candidatura anche di Belen Rodriguez. Infatti diverse testate azzardano la conduzione insieme al marito Stefano De Martino. Andiamo quindi a vedere cosa c’è di vero dietro queste indiscrezioni.

Mediaset, Anna Tatangelo per la conduzione de ‘La Talpa’: cosa sta succedendo

Come abbiamo anticipato, Anna Tatangelo è solamente l’ultimo nome spuntato per la conduzione de La Talpa. Infatti in queste ore si era ipotizzato anche all’inedito duo televisivo Belen Rodriguez-Stefano De Martino. In questo caso, però, tutto passa dal napoletano diventato volto di punta Rai dopo il successo del Tim Summer Hits con Andrea Delogu. Poi, un altro nome che circola con insistenza in queste ore è quello di Simona Ventura. Però proprio la showgirl torinese ha già smentito di essere stata scelta come conduttrice.

Da settembre la Ventura sarà nuovamente impegnata in Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego (ex conduttrice proprio de La Talpa). Inoltre Maria De Filippi sarebbe pronta anche ad analizzare il profilo di Silvia Toffanin per presentare il programma. Da diverso tempo la conduttrice di Mediaset è vista come la futura De Filippi ed un ulteriore passo in avanti nella sua carriera potrebbe avvenire proprio con la conduzione del reality show. Il tempo stringe e Mediaset è chiamata a decidere chi condurrà il programma.