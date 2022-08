Raffaella Carrà, i suoi fan non stanno nella pelle: altro omaggio da pelle d’oca. L’indimenticata presentatrice è sempre al centro della scena

L’iniziativa promossa ad Aversa è davvero da applausi. Una tappa del “Rumore Bim Festival”, che si terrà nel Teatro Cimarosa, sarà dedicato alla “Raffa Nazionale”.

Ormai è trascorso più di un anno da quel terribile 5 luglio 2021. Raffaella Carrà ha lasciato questo mondo ma è rimasta nel cuore di tutti gli amanti della televisione italiana e non solo. Il suo appeal all’estero è stato più volte descritto, con Spagna e Argentina che la adoravano. Nel corso di questi 13 mesi senza la “Raffa Nazionale” si sono susseguite le iniziative in suo onore. Moltissimi eventi sono stati organizzati per commemorare la sua scomparsa ma anche per omaggiare il suo incredibile contributo artistico. La Rai le ha dedicato il suo principale centro di produzione tv, mentre in molti comuni c’è qualche manifestazione che porta il suo nome. A questo proposito non si può non citare quello che avverrà ad Aversa (Caserta) il prossimo 25 agosto. Ritorna infatti il “Cimarosa Summer Art”, con una tappa del “Rumore Bim Festival”, un evento dedicato alla valorizzazione e alla promozione dei giovani e nuovi protagonisti dello scenario artistico italiano.

Raffaella Carrà, altra bella iniziativa a lei dedicata: arriva il “Rumore Bim Festival”

Il contest che si terrà nella corte del Teatro Cimarosa sarà dedicato proprio a Raffaella Carrà, come l’intera serie di eventi che si concluderanno con la finale del 27-30 ottobre. L’ultimo atto sarà proprio a casa della Carrà, al Palacongressi di Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini.

Giuseppe Lettieri, direttore artistico del Cimarosa Summer Art, ha dichiarato: “Grazie all’impegno di Emma Malinconico, referente regionale del contest, siamo riusciti ad avere nella nostra Aversa questo format dedicato alla grande artista romagnola con l’intento di dare spazio ai giovani e meno giovani del nostro territorio che vogliano mettersi in gioco, per una sera, e poi chissà, nelle diverse forme artistiche”.

Poi aggiunge: “Per tutti i giovani che volessero partecipare, basta inviare una mail alla produzione e sarete richiamati, fatelo ovviamente entro il 24 agosto se intendete partecipare alla tappa di Aversa nella corte di Palazzo Romano-Teatro Cimarosa”.

Il “Rumore Bim Festival” è aperto agli artisti, a partire dai 5 anni di età, ed è suddiviso in diverse categorie. Riguarda tutte le forme di arte dello spettacolo, passando dalla musica fino alla danza. Chi volesse maggiori informazioni a riguardo può consultare il sito www.italianstagetour.it/rumore. La mail per partecipare è la seguente: castingrumore.sk@gmail.com