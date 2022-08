Uomini e Donne, incredibile retroscena sul parto: cosa ha avuto il coraggio di fare

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato un incredibile retroscena sul parto: ecco cosa ha avuto il coraggio di fare il suo compagno.

Il 14 febbraio 2022, l’ex tronista aveva fatto un annuncio molto strano: “Comunque tutte le mie ex sono incinte, buon San Valentino“. Si era subito scatenata un’enorme polemica, perchè si pensava che la sua fosse una frecciatina. Con un altro messaggio, aveva chiarito che era solo per sdrammatizzare, e che era contento per le sue ex fidanzate.

Cecilia Zagarrigo era stata la corteggiatrice di Carlo Pietropoli, ma la loro relazione non durò a lungo. Aveva da diverso tempo un amico, Carlo Casamassima, con cui ha anche lavorato insieme a lungo. Oggi, infatti, è anche il suo agente per le attività di influencer e modella, oltre a curare la sua agenzia Steve and More Consulting.

Uomini e Donne, l’incredibile retroscena sul parto

Fra Cecilia Zagarrigo e Carlo Casamassima è sbocciato l’amore, concretizzatosi con la nascita della primogenita Mia il 29 luglio 2022. Il parto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato tutt’altro che facile. Subito dopo la nascita, ha raccontato di aver avuto addirittura 48 ore di doglie. Cinque giorni dopo, si è però mostrata già in forma per la festa di benvenuto di Mia a casa, circondata da palloncini rosa.

Ci sono però alcuni dettagli che Cecilia Zagarrigo non ha raccontato subito, forse perchè presa dal lieto evento. Una volta tornata a casa, però, ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan. Ecco cosa ha avuto il coraggio di fare il compagno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne durante il parto di Mia.

“Anch’io sono stanca, però reggiamo un attimo”: l’esilarante racconto

Cecilia Zagarrigo ha spiegato che il suo compagno Carlo l’ha accompagnata in ospedale per il parto. L’attesa di 48 ore per veder nascere Mia ha estenuato entrambi. Ad un certo punto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sentito una persona che russava in sala parto. Si è girata ed ha visto il fidanzato rannicchiato su una poltrona che dormiva.

Cecilia ha raccontato di essersi voltato verso il suo fidanzato e di avergli detto: “Amore, anche io sono molto stanca. Però reggiamo un attimo. Cioè, russare in sala parto“. Ha inoltre aggiunto che, a causa della stanchezza, è stata lei a chiedere ad un certo punto alla ginecologa di procedere con il parto cesareo.

Ecco l’annuncio della nascita di Mia su Instagram: