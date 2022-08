Gigi Finizio in concerto: sarà la sua prima volta a Cirella

Prosegue il tour di Gigi Finizio iniziato durante la primavera e che continuerà per tutta l’estate con ben due tappe in Calabria

Un evento tutto da godere per la prima volta a Cirella, nella piccola frazione di Diamante, in provincia di Cosenza, dove per la prima volta al Teatro dei Ruderi approderà il cantautore partenopeo in concerto.

Venerdì 18 agosto, Gigi Finizio approderà per la prima volta al Teatro dei Ruderi di Cirella con il suo tour estivo. Con lo sfondo di una magnifica frazione del comune di Diamante, meta amatissima dagli italiani per l’estate, il cantautore partenopeo si esibirà per due ore di grande spettacolo a partire dalle 21:30.

La magnifica serata in concerto è stata organizzata dall’agenzia A.D. Italian Management che è riuscita a portare Gigi Finizio nella splendida location del Teatro dei Ruderi di Cirella per la prima volta lungo la sua carriera.

Gigi Finizio a Cirella: tutte le info utili

I biglietti per assistere allo spettacolo venerdì 18 agosto saranno acquistabili al botteghino oppure online tramite Vivaticket o Ticketone. Basterà presentarsi al luogo del concerto con i biglietti stampati o online -a seconda della modalità di spedizione scelta- per poter accedere. È bene controllare sempre le regole d’accesso alla struttura che ospiterà Gigi Finizio in concerto per potersi accertare di ciò che può o non essere introdotto all’interno.

Prima della data di venerdì 18 agosto a Diamante, presso il Teatro dei Ruderi di Cirella, vi sarà un’altra tappa nel calabrese, precisamente in provincia di Cosenza, a Rossano Calabro presso l’Anfiteatro Maria De Rosis, prevista per giovedì 17 agosto cui sarà possibile prendere parte seguendo le medesime modalità già esplicitate.