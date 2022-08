“Divorziano!”, tutta colpa della regina Elisabetta: da non credere

Un’altra coppia è pronta a divorziaare a causa della Regina Elisabetta. A corte ed in Gran Bretagna stentano a crederci: cosa sta succedendo.

Continua a far discutere il rapporto di Sua Maestà con sudditi ed altre persone a corte. Infatti un’altra coppia sarebbe pronta a lasciarsi proprio a causa della Regina Elisabetta: cosa sta succedendo in Regno Unito.

Avere al proprio matrimonio la Regina Elisabetta è un vero e proprio privilegio oltre che essere un grande onore. In alcuni casi però Sua Maestà è accusata addirittura di portare sfortuna. Secondo dei colleghi della stampa estera hanno infatti notato che se la 96enne indossa abiti di uno specifico colore poi la coppia che pronuncia il fatidico sì finisce per divorziare. Per arrivare a questa pesante accusa sono stati analizzati diversi matrimoni finiti male, in cui ha presenziato proprio la monarca inglese.

Secondo la tesi dei giornalisti quando Elisabetta indossa un abito blu porta poi sfortuna agli sposi. Tutto ciò è già successo al matrimonio della sorella Margareth, quello con Antony Armstrong-Jones, celebrato nel 1960. In quell’occasione sua altezza reale ha indossato un completo di quella tonalità. La coppia ha deciso poi di divorziare 18 anni dopo dal fatidico ‘Sì’. Infatti la separazione avvenne nel 1978 in seguito ad una serie di scandali, che hanno tenuto banco tra gli anni Sessanta e Settanta.

Regina Elisabetta, quel vestito porta sfortuna agli sposi: l’accusa della stampa estera

L’abito blu della Regina Elisabetta non avrebbe portato sfortuna solamente a Margaret, la sorella, ma anche al Principe Carlo e Lady Diana. I due si sono uniti in matrimonio nel 1981 e che, come sappiamo bene, è stato costellato da bugie, tradimenti e accuse reciproche. L’addio ufficiale però arrivò solamente nel 1996, quando Charles è convolato a nozze con Camilla, la Regina ha preferito un vestito panna. Questa celebre coppia non è nemmeno l’ultima colpita dalla maledizione di Sua Maestà.

Infatti la terza maledizione della Regina ha colpito anche il Principe Andrea, terzogenito della monarca, e Sarah Ferguson. Si sono sposati nel 1986 e separati nel 1992. Ben quattro coppie scoppiate perché, stando a questa ipotesi che potrebbe apparire alquanto bizzarra, la Regina avrebbe portato sfortuna a tutti indossando il blu. Al momento le uniche coppie salve dalla maledizione sarebbero William e Kate e Harry e Meghan. Per la prima unione la Regina ha scelto un tailleur, mentre invece per il secondo ha optato per un vestito color lime. Sarà semplice scaramanzia, ma le due coppie sono ancora felici e sembrano più affiatate che mai.