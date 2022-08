De Martino-Delogu, tutta la verità: la rivelazione che svela il loro rapporto

Il duo Stefano De Martino e Andrea Delogu ha fatto parlare di sé moltissimo, soprattutto dopo il feeling visto ai Tim Summer Hits

Uno degli eventi televisivi dell’estate italiana è stato sicuramente il tour musicale Tim Summer Hits. Ovvero la serie di concerti live itineranti che hanno visto salire sul palco numerosi big della musica leggera.

A presentare gli eventi sono stati Stefano De Martino ed Andrea Delogu. Due volti ormai onnipresenti della nostra TV, capaci di spaziare nella conduzione di diversi programmi. I due si sono contraddistinti in particolare per l’ottimo feeling sul palco.

De Martino e la Delogu sono apparsi affiatati e molto vicini. Non a caso i rumors di gossip si sono immediatamente sbizzarriti, parlando di una possibile liaison sentimentale tra l’ex ballerino di Amici e la conduttrice radiofonica.

Maurizio Costanzo fa chiarezza sul rapporto tra De Martino e la Delogu

C’è chi ha parlato di un vero e proprio innamoramento di Andrea Delogu per il bel De Martino, nonostante quest’ultimo sia impegnato nel ritorno di fiamma con la sua storica compagna Belen Rodriguez.

Addirittura pare che la modella e showgirl argentina si sia ingelosita a sentir parlare di feeling e di rapporto unito tra i due conduttori televisivi. Ma a spiegare la realtà delle cose c’ha pensato una voce esimia e saggia della nostra TV: ovvero Maurizio Costanzo.

Lo storico presentatore Mediaset conosce molto bene Stefano De Martino, avendo quest’ultimo lavorato al fianco della moglie Maria De Filippi per diversi anni. In un’intervista a Nuovo, Costanzo si è espresso così: “Stefano De Martino e Andrea Delogu formano un duo molto affiatato. Loro sono amici di vecchia data, si sostengono nei momenti di difficoltà personale e si confrontano tantissimo quando si tratta di lavoro. E questo, sul palco, si vede: sono conduttori spigliati e affiatati”.

Dunque solo un’ottima amicizia rinverdita dall’esperienza congiunta ai Tim Summer Hits. Niente di più tra De Martino e la Delogu, che sicuramente hanno avuto un ottimo successo alla conduzione dei concerti e potrebbero ritrovarsi assieme sul palco per progetti futuri.

Ma le storie sentimentali dei due sono decisamente lontane. Stefano come detto sta vivendo la seconda relazione con Belen anche grazie alla vicinanza al figlio Santiago. La bella Andrea ha parlato di un “grande amore” nella propria vita, ma non si hanno novità concrete su eventuali storie in corso.