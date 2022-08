Stranger Things 5, arriva la notizia tanto temuta: che mazzata per i fan della serie

In queste ore è arrivata la notizia tanto temuta per tutti i fan di Stranger Things 5: una vera e propria mazzata per i fan della serie.

Stranger Things è una delle serie più iconiche del panorama Netflix e giunta all’ultima stagione sta facendo discutere per una decisione presa dalla produzione. Andiamo quindi a scoprire cosa sta succedendo nell’universo creato dai fratelli Duffer.

Come tutti sappiamo, Stranger Things è una delle serie Netflix più celebri di sempre. Il prodotto esordì per la prima volta nel 2016 ed oggi è una delle serie più viste al mondo. Di recente il colosso dell’intrattenimento ha pubblicato la penultima stagione che ha suscitato tanta tensione e curiosità. Però sembra proprio che si parli di una quinta e ultima stagione: nessuna fonte ufficiale ha annunciato una data precisa, ma diversi rumors diffondono informazioni sulla serie.

La penultima stagione della serie è stata pubblicata lo scorso 27 maggio del 2022, ma in molti sono riusciti a terminarla solo adesso. Ad ogni modo, gli abbonati hanno potuto assistere ad episodi davvero interessanti e pieni di colpi di scena. Infatti nel liceo nascono sempre più tensioni, causate dalle misteriose minacce. Gli adulti riescono a riunirsi e ad avvicinarsi in Russia, invadendo la prigione e liberando Hopper. Allo stesso tempo Vecna, infuriato, ha deciso di creare una crepa fra il Mondo Reale e il Sottosopra, causando tantissime vittime. Come annunciano i fratelli Duffer, la quarta stagione è stata studiata per essere perfettamente collegata alla quinta.

Stranger Things 5, quando esce: tutte le informazioni

Le riprese della nuova stagione di Stranger Things non sono ancora partite, per questo i nuovi episodi non partiranno prima del 2023. Gli sceneggiatori hanno promesso di essere più veloci nelle riprese. Infatti Stranger Things 4 è stato mandato in onda tre anni dopo la pubblicazione di Stranger Things 3, questa volta potrebbe passare un solo anno o poco più. Al momento non sono state ancora rilasciate particolari anticipazioni sul programma. Quel che è certo è che la quinta stagione sarà concentrata sul salvataggio della città di Hawkins, con l’obiettivo di proteggere il mondo intero.

A rendere difficile questo piano è la battaglia avvenuta nella quarta stagione, che ha causato la rottura fra il Mondo Reale e il Sottosopra. Nei nuovi episodi quindi bisognerà scoprire se il gruppo riuscirà a sconfiggere Vecna, Henry e Uno. Come ricordiamo l’ultimo episodio mandato in onda ha chiaramente spiegato che la vicenda inizierà con un salto temporale in avanti, che mostrerà la crescita dei protagonisti. Ross Duffer ha dichiarato questo passaggio “essenziale”, in quanto i giovani non sarebbero fisicamente pronti per superare il tipo di battaglie previste, ma non ha specificato quanto esso sia lungo. Probabilmente prima di ulteriori anticipazioni bisognerà aspettare ancora un po’.