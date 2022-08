Mediaset, stop alle riprese di una famosissima serie tv: “Avventura finita”

È arrivato lo stop alle riprese dell’amatissima serie Tv. La protagonista ha annunciato che l’avventura si è conclusa, lasciando così intendere quando sarà la probabile data in cui le puntate registrate andranno in onda.

Ad inizio maggio era stata Vanessa Incontrada ad annunciare l’inizio delle riprese fotografandosi insieme al ciak di Fosca Innocenti 2. Dal set in Toscana sono filtrate pochissime notizie ed immagini. Una cosa, però, è sicura: finalmente Cosimo e Fosca si daranno un bacio, anche se la loro relazione sarà messa a dura prova.

Il 4 agosto è stata sempre la protagonista, Vanessa Incontrada, ad annunciare la stop alle riprese di Fosca Innocenti 2. Ha pubblicato una foto insieme a tutto il cast femminile, scrivendo: “E anche questa avventura è finita. Grazie girls vi voglio bene“. Subito dopo, si è mostrata in totale relax insieme a suo figlio, già in clima vacanziero.

Stop alle riprese, ecco gli annunci della fiction Mediaset

Il messaggio di Vanessa Incontrada è stato subito rilanciato da Fiction Mediaset, oltre che da tutti gli altri personaggi di Fosca Innocenti 2. Francesco Arca, ovvero l’affascinante oste Cosimo, si è mostrato mentre andava a cavallo fra i girasoli, guadagnando un cuore rosso da parte della co-protagonista, subito ricambiato.

Francesco Arca, oltre ad essere sul set di Fosca Innocenti 2, ha di recente ottenuto un ruolo importante anche in una nuova fiction Mediaset, L’ultimo spettacolo di Maurizio De Giovanni. La severa pm Giuliana Perego, interpretata da Irene Ferri, è stata paradossalmente il personaggio che ha scritto la dedica più commovente.

“Come il cacio sui maccheroni”: la pm Giuliana Perego si scioglie

Irene Ferri ha commentato così la fine delle riprese di Fosca Innocenti 2: “Sul set ci sto come il cacio sui maccheroni. Ovvero felice! Il cacio é felice di stare sui maccheroni.

Ogni volta dopo tutti quei mesi condivisi tra lavoro, amicizia, passione, amore io ne esco così… Tra lacrime e sorrisi! Stracolma di felicità! Anche questa volta é stato bellissimo!“.

È curioso notare che, in tutte le foto trapelate dal set, non si riesca a vedere il noto volto di Doc – Nelle tue mani, Giovanni Scifoni. Lo stesso si può dire anche di un altro nuovo personaggio di Fosca Innocenti 2, Sergio Muniz. Bisognerà dunque aspettare l’inizio del 2023 per vedere gli episodi in Tv e poter scoprire di più sulle trame della seconda stagione.

Ecco alcune foto scattate durante le riprese e condivise da Irene Ferri:

