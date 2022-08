Il Paradiso delle Signore 7, Roberto Farnesi si lascia sfuggire tutto: spoiler assurdo!

L’ultima anticipazione de Il Paradiso delle Signore 7 arriva direttamente da Roberto Farnesi. Infatti l’attore ha spoilerato tutto: i dettagli.

Continuano a spuntare fuori anticipazioni riguardanti Il Paradiso delle Signore 7. Stavolta a fornirle è direttamente Roberto Farnesi, che ha deciso di sorprendere tutti con le sue ultime dichiarazioni: cos’ha detto l’attore.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione della soap opera di Rai 1 record di ascolti. Infatti a partire dal prossimo lunedì 12 settembre le vicende delle famiglie Amato, Guarnieri, Colombo e le giovani Veneri torneranno ad appassionare i telespettatori della rete ammiraglia. In queste ore è arrivata anche una clamorosa anticipazione su Il paradiso delle signore 7 direttamente dall’attore toscano Roberto Farnesi, che appunto nella soap veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri.

Infatti l’anticipazione è arrivata direttamente attraverso una stories in cui l’attore ha mostrato il set della soap, nello specifico l’abitazione di Ezio e Veronica e poi si è chiesto sibillino: “Che ci farà Guarnieri in casa Colombo…?!“. Queste poche parole hanno scatenato la curiosità dei fan, visto che si sono aperti diversi scenari possibili nei nuovi episodi della soap opera di Rai 1. Con molte probabilità, infatti, ci saranno intrecci sempre più interessanti e articolati. Scopriamo quindi cosa potrebbe succedere nella soap opera.

Il Paradiso delle Signore 7, le prime anticipazioni: Guarnieri pronto ad aiutare Lorenzo e Stefania?

La storia postata da Roberto Farnesi sui social, come abbiamo anticipato, ha aperto ai vari scenari sui possibili intrecci della trama. Infatti alcuni utenti hanno ipotizzato che Umberto Guarnieri nelle nuove puntate della prossima stagione della soap potrebbe aiutare Ezio e Stefania (interpretati da Massimo Poggio e Grace Ambrose) a a far uscire di prigione Gloria (Lara Komar). Il potente commendatore potrebbe diventare un grande alleato per i Colombo.

Guarnieri, infatti, potrebbe aiutarli a vincere la battaglia legale che vede protagonista la capocommessa, che rischia di essere condannata per aver aiutato una donna, a rischio di perdere la vita, ad abortire. Inoltre per vari motivi, Umberto potrebbe anche ostacolare l’amore tra Stefania e Marco (Moisè Curia) ma queste sono solo ipotesi. Quel che è certo, al momento, è che l’intreccio narrativo tra Umberto Guarnieri e la famiglia Colombo nella prossima stagione de Il paradiso delle signore è qualcosa di spiazzante e imprevedibile. La soap ha quindi mischiato le carte in tavola ed è pronta a stupire i telespettatori.