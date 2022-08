Ida Platano furiosa! Lite con i follower: “Non toccate mio figlio”

Sbotta completamente sui social Ida Platano, che se l’è presa duramente con alcuni utenti di Instagram per diversi commenti indesiderati

In molti, soprattutto gli amanti di Uomini e Donne, attendono con ansia e trepidazione la ripresa del dating show di Maria De Filippi, che ripartirà a metà settembre. In particolare per vedere cosa combinerà una delle dame più seguite.

Ci riferiamo a Ida Platano, la bella parrucchiera di Brescia che da anni fa parlare di sé nel programma della De Filippi, in particolare per la tormentata love story ed il tira e molla con il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Ida si è presa una lunga pausa dai tormentoni sentimentali e dal programma di Canale 5. Ma non smette di far parlare di sé sui social network. L’ultima notizia riguardo la parrucchiera è a proposito di un duro sfogo avuto proprio su Instagram.

Commenti social sul figlio Samuele: Ida Platano sbotta in diretta Instagram

Ida Platano si è a dir poco imbufalita con alcuni follower. Persone che hanno cominciato a commentare in maniera negativa e critica il modo con cui la protagonista di Uomini e Donne nutre il figlio Samuele, con cui sta passando le vacanze estive.

La donna ha pubblicato inizialmente immagini e stories di alcune pietanze mangiate assieme al suo primogenito. Cibi forse non proprio estivi, come pasta al forno, fritti e tiramisù. Non si sono fatte andare le reazioni di utenti che hanno mosso critiche: “Ma da te non fa caldo? Sto ragazzino che con 35 gradi la sera mangia gli gnocchi, la lasagna, ma ti sembra normale?”.

Commenti che non sono affatto piaciuti alla bella Ida, la quale non ha perso tempo e risposto immediatamente ai follower: “Stica**i! Mi dovete contestare pure cosa mangiamo? Stasera cucinerò fagiolata bella calda, bollente, dai mi viene troppo da ridere. E’ vero che una in estate preferisce mangiare piatti freddi, ma non c’è scritto da nessuna parte che non posso mangiare gnocchi o una bella zuppa”.

Certi utenti non hanno gradito la risposta piccata di Ida Platano, invitandola addirittura ad abbandonare i social se non in grado di accettare i commenti. Ma la donna di origini siciliane continua sulla sua linea: “Posso anche essere volgare e non sono arrabbiata. Mi incavolo solo se toccate mio figlio. Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio! Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio”.