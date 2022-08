Amici 22, uno degli allievi più amati pronto a tornare: i fan non vedono l’ora

Ogni promessa è debito ed uno degli alunni più amati della scorsa edizione di Amici è pronto a tornare per la prossima edizione

Non molto tempo fa, ad Andreas Muller fu data la possibilità di tornare l’anno successivo salvo fare nuovamente i provini e passarli con successo: il ballerino, ad oggi compagno di Veronica Peparini, tornò e vinse il talent show.

L’anno scorso è successo qualcosa di molto simile quanto capitò ad Andreas Muller qualche edizione fa. Uno degli allievi della categoria ballo si è infortunato a tal punto da non poter più proseguire la sua esperienza all’interno del talent show, almeno stando a quanto previsto dal medico del programma. Raimondo Todaro ha fatto una promessa ben precisa a Mattia Zenzola, prima di prendere in squadra Nunzio: torna l’anno prossimo.

Quando Veronica Peparini chiese in egual modo ad Andreas Muller di riposare per poi tornare più forte che mai l’anno seguente, il ballerino e, ad oggi, suo compagno, è riuscito a vincere il talent show dopo tanti anni che la coppa del primo posto non veniva assegnata alla categoria ballo. Che sia di buon auspicio?

Amici 22, Mattia Zenzola è pronto a tornare: la decisione spetta alla produzione

Quando Raimondo Todaro ha comunicato a Mattia di dover lasciare Amici per poi tentare l’anno successivo, è stato un colpo al cuore per i tanti amanti del talent show e del ballerino di latino, per le lacrime del daytime. Dopo essere guarito definitivamente, il ballerino è tornato ad allenarsi per tenersi pronto per la prossima edizione del talent show, quella che avrà inizio questo settembre: promessa mantenuta?

A svelare i retroscena è Biccy che fa notare che in questo periodo si stanno tenendo i casting per arrivare preparati a settembre e tra i migliaia di ragazzi osservati c’era anche Mattia Zenzola. Il ballerino di latino, infatti, non avrà un accesso prioritario: dovrà nuovamente fare la procedura fatta l’anno scorso per pensare di tornare ad esibirsi nello studio del talent show di Maria De Filippi. Una volta superate le audizioni preliminari, starà a Todaro decidere se lo vede abbastanza pronto per tornare.