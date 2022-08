I Soliti Ignoti piange uno dei volti più celebri: ci ha lasciati in queste ore

Un altro lutto che fa commuovere il mondo della televisione e dello spettacolo: l’ex volto del programma Rai ha detto addio ieri

Purtroppo in questo periodo i lutti e gli adii nel mondo dello spettacolo sembrano essere sempre più frequenti. Ieri infatti ci ha lasciati un tenero volto che ha fatto tempo fa importanti apparizioni televisive.

Si tratta di Stefania Benenato. Un nome che forse, detto così, non sarà noto a molti. Ma contestualizzandola potrà essere ben riconosciuta: la donna era la sorella del comico Franco Franchi, macchietta storica della comicità italiana.

Stefania Benenato si è spenta ieri, come riferisce Palermo Today, nella sua amata Sicilia. La donna aveva 89 anni ed era malata di Alzheimer da molto tempo. Oltre ad essere la sorella di Franco Franchi, Stefania si era contraddistinta per apparizioni televisive molto ilari e divertenti.

Addio a Stefania Benenato, la sorella di Franco Franchi ed ex volto della televisione italiana

Stefania Benenato non aveva seguito le orme del fratello Franco, ma era ben nota al pubblico per le sue apparizioni televisive, ma anche per l’impegno con cui ha portato negli anni in auge il nome del comico e del duo con Ciccio Ingrassia.

La donna aveva partecipato negli ultimi anni a La Prova del Cuoco, programma di Antonella Clerici dedicato alla cucina casalinga. Ma soprattutto è ricordata come concorrente de I Soliti Ignoti condotto da Amadeus. In quell’occasione la Benenato dimostrò tutta la sua simpatia, oltre alla somiglianza con Franco Franchi.

I funerali di Stefania Benenato si svolgeranno già oggi al Cimitero di Santa Maria dei Rotoli, nella sua Palermo. Il figlio di Franco Franchi, ovvero Massimo Benenato, l’ha voluta ricordare così, con estremo affetto: “Era la mia zia preferita perché aveva la stessa simpatia di mio padre. Purtroppo non ci vedevamo da alcuni anni perché la malattia le impediva di riconoscere i suoi affetti più cari. La ricorderò sempre con il sorriso”.

Come detto Stefania Benenato, dopo la morte di Franco, si è impegnata con iniziative ed interviste a tenere alto il nome artistico del noto fratello. Al suo fianco per anni lo storico Giuseppe Li Causi, vero e proprio esperto della coppia Franco e Ciccio.