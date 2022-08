Anticipazioni Una Vita, protagonista tenta il suicidio: attimi di terrore ad Acacias

Nelle prossime puntate di Una Vita i telespettatori assisteranno a qualcosa di mai visto prima: tutte le anticipazioni

I telespettatori italiani dovranno attendere ancora a lungo prima di assistere al suicidio, ma gli spoiler spagnoli sono incredibili. Una delle protagoniste della soap opera tenterà il suicidio sconvolgendo Acacias.

Com’è noto, in Spagna, Acacias è giunto a conclusione e, ad inizio 2023, anche in Italia i telespettatori dovranno salutare i personaggi dell’amato quartiere. Al momento, per gli amanti italiani della soap opera spagnola, ci sarà da attendere perché ad agosto saranno tutti in vacanza, anche i personaggi del noto quartiere.

La decisione presa da Mediaset è perché la rete è ben consapevole del prodotto che offre e della potenza che ha: Una Vita è una telenovela molto amata, tant’è che ha riscosso molto più popolarità in Italia che in Spagna. Tuttavia, essendo la produzione spagnola, anche gli italiani dovranno dire addio molto presto alle vicende del ricco quartiere. Nel frattempo, però, ci saranno ancora un gran numero di puntate che separa dalla fine della stagione.

Anticipazioni Una Vita, Genoveva tenta il suicidio sotto gli occhi attoniti degli altri

Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori italiani assisteranno a qualcosa di mai visto prima: tutto comincia da una telefonata che Genoveva riceve da suo cugino Ivan che vive a Bilbao. Quest’ultimo svela alla dark lady di Acacias che sua madre prima di morire ha rivelato un segreto molto prezioso a Gabriela. Questa notizia turberà particolarmente la Salmeron che comincerà ad avere atteggiamenti alquanto strani, anche quando si confronterà con Felipe, suo ex marito. Quest’ultimo non fa altro che peggiorare la situazione augurandole di non mettere mai al mondo il bimbo che porta in grembo affinché non abbia una madre malvagia come lei.

A seguito della discussione, Genoveva chiede Luzdivina di portarle i sonniferi del maggiordomo Marcelo spiegandole di non riuscire a dormire a causa della gravidanza. In realtà, la Salmeron ne farà abuso e tenterà in questo modo il suicidio: sarà proprio il maggiordomo a rendersi conto di quanto sta accadendo e di fretta chiameranno il dottore Ignacio.