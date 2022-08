Allerta del Ministero della Salute: non consumate questo tipo di acqua. Nella nota ufficiale si fa riferimento al prodotto ritirato dal mercato

Si tratta dell’acqua oligominerale in bottiglia da 1,5 litri del brand Fonte Valle Reale. La motivazione è legata ad un alto rischio microbiologico. Tutti i dettagli sul sito del Ministero.

In questa estate torrida assume un valore fondamentale la disponibilità di acqua. In questo caso non è un problema legato ai consumi e alle relative bollette, o all’inquinamento industriale che sta dilagando a livello globale, ma di semplici bottiglie di plastica. Acqua minerale da acquistare al supermercato che non può mai mancare all’interno dei nostri frigoriferi in questi mesi. Eppure bisogna fare attenzione.

Il Ministero della Salute ha pubblicato infatti, nella sezione relativa ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori il provvedimento di ritiro di due lotti di acqua oligominerale, in bottiglie da un litro e mezzo. La motivazione addotta è quella dell’alto rischio microbiologico per la possibile presenza di Stafilococchi. Destinataria del richiamo è stata l’acqua oligominerale appartenente al marchio Fonte Valle Reale. Il prodotto è commercializzato dalla ditta Gran Guizza Spa, negli stabilimenti di Popoli, in provincia di Pescara (Abruzzo). I lotti ad essere interessati dall’allerta sono: 10LB2202A e 08LB2208A. Riguardano bottiglie da 1,5 litri in bottiglie di plastica con scadenza 20 gennaio 2024 e 26 gennaio 2024.

L’avviso di richiamo da parte del Ministero riportano la data del 2 agosto e fanno riferimento ad un altro rischio microbiologico. La presenza incriminata è quella dello “Staphylococcus aureus”, un batterio Gram-positivo che può essere pericoloso per la salute. Va sottolineato come la maggior parte delle volte sono innocui, ma possono innescare anche delle infezioni piuttosto gravi in talune situazioni. Proprio per questo l’ente governativo fa riferimento ad un’immediata restituzione del prodotto presso i punti vendita nel quale l’acqua è stata acquistata. Come ricordato spesso anche nelle note del Ministero, per ricevere indietro la cifra spesa basterà mostrare l’avviso ufficiale, da stampare e consegnare all’esercente, che è tenuto al rimborso anche senza lo scontrino fiscale.

