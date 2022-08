“Le cose nella vita cambiano”, Sonia Bruganelli dice addio: troncato ogni rapporto. I fan sono rimasti stupiti dalla decisione della moglie di Paolo Bonolis

A tenere banco nella sua vita privata c’è un’amicizia arrivata al capolinea. In particolar modo si tratta della neo moglie di Enrico Brignano, Flora Canto.

L’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, nota per essere anche la moglie di Paolo Bonolis, non sta vivendo un momento personae semplicissimo. Complice la fine di un rapporto sentimentale a cui si diceva tenesse molto. Una sana amicizia che ora non è più tale. Colpa di chi, non si sa, ma tra lei e Flora Canto le cose sembrano essere arrivate al capolinea. Già qualche tempo fa la neo sposa di Enrico Brignano aveva lanciato una bordata piuttosto pesante all’ex amica.

Avvisaglie che qualcosa non andasse per il verso giusto, quindi, c’erano già state ma ora la conferma è arrivata proprio dalla Bruganelli direttamente su Instagram. Parlando in una diretta con alcuni fan, il volto del GP Vip (confermata anche per la settima edizione come opinionista), ha ammesso che il legame tra loro è bello che andato. Dopo essere state inseparabili ora non si possono più vedere, segno dei tempi che cambiano.

Sonia Bruganelli e Flora Canto, il loro rapporto è terminato: i motivi della fine dell’amicizia

A domanda precisa di un follower, su Flora Canto la moglie di Paolo Bonolis a risposto: “Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano”. A quanto pare l’interruzione del loro legame non è stato particolarmente soft, anzi. Un episodio sembra essere piuttosto chiarificatore a riguardo. Sonia, un paio di settimane fa, parlava della comodità di poter usare un aereo privato per spostarsi, senza rischio di voli cancellati e quant’altro (come accaduto ad esempio a Simona Ventura).

“Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto – ha scandito la Bruganelli -, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere il bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”. Il fatto è che il riferimento era tutt’altro che casuale, visto che proprio poche ore prima Flora Canto si era lamentata delle compagnie low cost che annullavano voli last minute.

Qualcuno ha riportato alla Canto le esternazioni di Sonia e la reazione dell’attrice è stata tutto un programma.

“Fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!“. Insomma un velo polemico che lasciava ampiamente presagire la fine di un feeling, per buona pace di tutti i loro fan.