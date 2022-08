Colpo di scena in Rai: salta la messa in onda di un attesissimo programma

Un vero e proprio colpo di scena ha colpito i palinsesti Rai, con un programma attesisssimo che sembra essere saltato: cos’è successo in queste ore.

Nuovo colpo di scena in casa Rai, con un programma che è saltato sconvolgendo tutta la programmazione della televisione statale. Sembrano esserci problemi per la nuova trasmissione: scopriamo cosa sta accadendo.

In queste ore in casa Rai sta rischiando di slittare il nuovo programma ‘Nei Tuoi Panni‘. La trasmissione condotta da Mia Ceran dovrebbe andare in onda nel pomeriggio di Rai 2 dalle 17.00 circa a partire da lunedì 12 settembre. Il condizionale però è d’obbligo visto che, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog, non è certo che si riesca a rispettare questa data e dunque la trasmissione potrebbe vedere il suo debutto slittare.

Al momento il servizio pubblico non ha fornito ancora molti dettagli in merito sui motivi del ritardo parlando solo di problemi burocratici ed organizzativi dovuti alla struttura della trasmissione. Si vedrà solamente nelle prossime ore se il programma andrà in onda quando previsto o slitterà di qualche giorno. Inoltre il nuovo format è arrivato dopo la decisione della Rai di cancellare Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero. Scopriamo quando potrebbe prendere vita la nuova trasmissione di Mia Ceran.

Rai, rischia di slittare ‘Nei Tuoi Panni’: cosa sta succedendo alla nuova trasmissione

Per la nuova stagione televisiva la Rai sembra puntare tutto su Mia Ceran. La conduttrice per anni ha affiancato Luca e Paolo nella conduzione di Quelli che il calcio prima della chiusura definitiva. Adesso per la Ceran ci sarà la nuova esperienza da Protagonista a ‘Nei Tuoi Panni’. Nei giorni scorsi sono già uscite anticipazioni e indiscrezioni. Secondo queste si tratterà di un docureality che vedrà al centro di ogni puntata una famiglia ed ogni membro del nucleo familiare prenderà il posto di un altro.

Le famiglie protagoniste si confronteranno su temi importanti che vanno dal bullismo alla gravidanza assistita e non mancheranno anche ospiti ed esperti in studio. Questa è una vera e propria scommessa della Rai, con la trasmissione chiamata a convincere fin da subito i telespettatori. Il programma quindi sbarcherà in palinsesto il prossimo 12 settembre. Mentre per quanto riguarda due programmi storici come ‘La Vita in Diretta‘ e ‘Oggi è un altro giorno‘, questi rientreranno anticipatamente a causa delle elezioni politiche.