Piccolo incidente per Damiano dei Maneskin durante il Lollapalooza Festival di Chicago. Non si conoscono i dettagli dell’infortunio, ma il frontman della band romana si è esibito sulle note di “I wanna be your slave” con una vistosa borsa del ghiaccio sulla spalla destra. I Maneskin, dopo il trionfale concerto di Roma, tornano a esibirsi su un palcoscenico internazionale al Grant Park di Chicago: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio hanno acceso, sulle note dei loro maggior successi, il pubblico statunitense. Tanto che la stessa band ci ha scherzato su, riferendosi al piccolo infortunio di Damiano: “La folla era così calda che Dam ha avuto bisogno di un po’ di ghiaccio per rinfrescarsi un po’”, si legge sull’account Instagram ufficiale della band.

Il post sulla pagina Instagram ufficiale dei Maneskin

“Andiamo giù, giù con le ginocchia. Conterò fino a quattro. Quando sentirete il quattro cominciate a saltare”, aveva detto Damiano prima di farsi male e di attaccare col brano “I wanna be your slave.” Poi il post dei Maneskin subito dopo il concerto per tranquillizzare i fan: “Ieri la folla del Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po’. Grazie Chicago per questo incredibile spettacolo e per il tuo pubblico entusiasta. Il calore che abbiamo trovato qui ci ha lasciato davvero senza fiato. Non vedo l’ora di rifare tutto molto presto.”