Un grande incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 agosto, fra gli studios di Cinecittà a Roma. Ad andare a fuoco sono vecchie scenografie di Firenze Rinascimentale, ma le fiamme rischiano di estendersi anche verso altri set. Sul posto sono presenti tre squadre dei vigili del fuoco che tentano di domare l’incendio, per evitare proprio che possa mettere a rischio altri settori degli studios.

Nello specifico, stando alle prime informazioni, a bruciare sono anche le scenografie di “The Young Pope 2” di Paolo Sorrentino. A rischio anche la casa del Grande Fratello. Al momento, fortunatamente, non risultano feriti o intossicati. Le vicine via Scintu e via Lamaro sono state chiuse al traffico per precauzione. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cinecittà, cui saranno affidate le indagini una volta che l’incendio sarà domato.