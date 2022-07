“Colpa del reddito di cittadinanza”, ex volto di Uomini e Donne sulla graticola: follower furiosi

Quando si pubblica qualcosa sui social finisce sulla bocca di tutti: uno degli ex volti di Uomini e Donne finisce sulla graticola

Sicuramente uno sfogo, anche molto attuale, ma che ha fatto storcere il naso a qualcuno: una delle coppie del dating show di Canale 5 è finita sulla graticola per aver condiviso un loro pensiero.

Non è la prima volta che la mancanza di personale si associa al Reddito di Cittadinanza, quando a farlo è un influencer -amata o meno che sia- la situazione si amplifica inevitabilmente. È quanto accaduto a Beatrice Valli di Uomini e Donne che si è sfogata su Instagram, sua piattaforma di lavoro, con i suoi follower.

In particolare, come spesso accade, l’ex corteggiatrice ha dato la possibilità ai propri follower di porle delle domande cui lei stessa risponde. Tra questi, un utente ha chiesto: “Come mai ultimamente spariscono tutti, donna delle pulizie, baby sitter?” e la Valli ha risposto: “In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme e hanno tutte il mio stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare”.

“Hanno tutti lo stesso problema”, Beatrice Valli parla del Reddito di Cittadinanza

Ad aprire la questione reddito di cittadinanza è un utente che lamenta: “Sta rovinando il mondo. Lo dovrebbero dare a chi veramente non può lavorare e ne ha veramente bisogno”. Beatrice Valli, che nel corso delle sue storie ha raccontato di non aver potuto seguire suo marito Marco Fantini perché non poteva lasciare i figli soli, ha risposto: “Pienamente d’accordo! Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così”.

Beatrice Valli non è affatto l’unica del mondo dei VIP ad aver lamentato questa misura statale, di recente l’hanno fatto anche Flavio Briatore, Albano Carrisi e Karina Cascella che hanno lamentato di non trovare personale per il proprio ristorante.