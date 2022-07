Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, aria di matrimonio: l’ex gieffina esce allo scoperto

Una delle coppie più amate delle ultime edizioni del GF Vip: è aria di matrimonio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

Nonostante ogni tanto emergano rumor di crisi -fin qui mai reali- la coppia di ex gieffini è molto affiatata e l’amore puro che mostrano sui social ha raccolto tanti consensi a tal punto da creare un fandom, i Prelemi.

Giulia Salemi sta staccando tanti biglietti fatti di soddisfazioni, l’ennesimo è la conduzione del Giffoni Music Concept al Giffoni Film Festival insieme a Nicolò De Devitiis. Proprio in quest’occasione è stata intercettata da SuperGuidaTV cui ha ammesso: “Ogni sera siamo sul palco a cercare di far divertire le persone. E’ un ulteriore tassello che si aggiunge alla mia carriera al mio percorso di crescita. Sono contentissima, Giffoni ha un clima speciale, l’ambiente è speciale. Ci sono delle persone stupende e questo permette di lavorare in sintonia e in armonia. Sono proprio felice”.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è stata anche alla conduzione di Salotto Salemi che è stato molto seguito su Mediaset Infinity: “A settembre partiranno nuovi progetti, torna Salotto Salemi su La5 con un nuovo cast che non vedo l’ora di annunciare. Io lavoro ogni giorno per cercare di costruire il mio futuro. Faccio molta gavetta, non si scappa dalla gavetta. Se è destino, man mano i miei sogni si realizzeranno. Non mi posso lamentare. Aspetto la mia opportunità, nel frattempo studiamo e lavoriamo”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, c’è l’intenzione di convolare a nozze?

Appurato l’ottimo rapporto che l’ex gieffina ha con il figlio del suo compagno avuto da una precedente relazione, adesso i Prelemi pretendono di sapere quando la coppia farà il grande passo. Un fandom scatenato sui social che porta i due in alto in qualsiasi momento e per qualsiasi piccolo gesto compiuto che, quindi, merita di sapere.

A tal proposito, Giulia Salemi non si nasconde: “Odio fare progetti, vivo molto alla giornata. Il giorno che arriverà la proposta arriverà. Intanto ci viviamo l’oggi. Con i miei fan ho un rapporto stupendo, anzi un saluto a tutti ‘I Prelemi’: io vi amo lo sapete. Sono ormai una famiglia per me anzi, ormai consolidata, sono quasi due anni. Con Pier abbiamo un bellissimo rapporto di crescita costante. Giorno dopo giorno diventiamo sempre più complementari. Ci comprendiamo, ci amiamo sempre di più. Io poi non amo ostentare. Sono molto felice e molto innamorata”.