Antonella Clerici fa le scarpe ad Amadeus: grandissimo regalo ai suoi fan. Novità importante per la prossima stagione televisiva

C’è stato un tempo, fino al 2015, che la Lotteria Italia era abbinata a La Prova del Cuoco all’epoca condotta da Antonella Clerici. Negli anni successivi poi è passata insieme ad Affari Tuoi e I Soliti Ignoti, altro programmi di successo su Rai1. Ma c’è una novità importante, perché il passato sta per tornare.

La Prova del Cuoco non esiste più, ha chiuso con Elisa Isoardi e quello spazio da due anni è stato occupato da È Sempre Mezzogiorno, con il ritorno della Clerici in quella fascia del daytime. La novità, per certo versi clamorosa, è che anche la Lotteria tornerà a casa della conduttrice milanese.

Un regalo bellissimo per tutti i suoi fan, svelato dal portale specializzato Bubinoblog che ha scoperto un messaggio… della TIM. In pratica dal 19 settembre (giorno della prima puntata) fino al 15 dicembre la numerazione 894.444 sarà abbinata ad un servizio legato alla Lotteria Italia 2022. Chiamando da telefoni di rete fissa di TIM e delle altre reti abilitate il pubblico potrà partecipare alle estrazioni di premi speciali durante È Sempre Mezzogiorno.

Antonella Clerici fa le scarpe ad Amadeus: da settembre quanti impegni in tv

Questo significa che Antonella Clerici ha fatto le scarpe ad Amadeus? Sì, ma anche no. Perché in realtà toccherà a lui il 6 gennaio 2023, con una puntata speciale dei Soliti Ignoti, annunciare tutti i biglietti vincenti dei primi sei premi della Lotteria. Quindi più che una sostituzione possiamo parlare di un cambio della guardia.

In ogni caso c’è grande attesa per la nuova stagione del format culinario che ha rilanciato alla grande immagine di Antonellina nelle cade di tutti gli italiani. E non sarà il solo impegno della prossima stagione perché tornerà anche con la terza edizione di The Voice Senior Italy, una scommessa fortemente voluta e fortemente vinta.

La Clerici avrà uno spettatore in più perché Maurizio Costanzo ha confessato di recente che “The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”.