“Al pronto soccorso”, incidente per ex naufraga dell’Isola dei Famosi al quinto mese di gravidanza

Un ex naufraga dell’Isola dei Famosi è dovuta correre al Pronto Soccorso in seguito ad un incidente. Grande paura per lei: i dettagli.

Una grande paura ha colpito un ex naufraga dell’Isola dei Famosi nelle ultime ore. Infatti l’influencer in seguito ad un incidente ha dovuto fare una corsa al pronto soccorso. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo e come sta adesso.

Un grande spavento ha colpito Chiara Nasti nelle ultime ore, durante la sua prima gravidanza. Infatti nei giorni scorsi l’imprenditrice e influencer napoletana ha avuto un incidente d’auto. A confidarlo ci ha pensato lei stessa sui suoi social network e in particolare su Instagram, dove è seguita da oltre un milione di follower. In questi giorni l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sta quotidianamente aggiornando i suoi fan su come sta andando la sua gravidanza, chiedendo ai followers anche domande sulla cintura di sicurezza in gravidanza.

La sorella maggiore di Angela Nasti ha ammesso di non poterne fare a meno visto che si sente più sicura e protetta quando la indossa. Alcuni seguaci però l’hanno redarguita, ricordandole che la cintura di sicurezza in gravidanza fa male al bambino. La compagna del calciatore Mattia Zaccagni ha quindi chiesto spiegazioni e ha rivelato di aver avuto da poco un incidente automobilistico. Andiamo quindi a vedere il suo racconto e cos’è successo prima della sua corsa al Pronto Soccorso.

Chiara Nasti, incidente in automobile: l’influencer costretta al Pronto Soccorso

Chiara Nasti ha quindi chiesto a tutti delucidazioni sulla cintura di sicurezza e come indossarla in gravidanza. L’influencer sui social ha quindi affermato: “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre… perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso“. Chiara quindi non ha voluto fornire ulteriori indicazioni sul sinistro stradale che l’ha colpita.

Quel che è certo è che non c’è stato nulla di più di un grosso spavento per la napoletana. La diretta interessata, infatti, non ha menzionato grossi problemi o conseguenze. Inoltre ricordiamo che anche in gravidanza la cintura di sicurezza va indossata correttamente, visto che non provoca nessun problema al neonato. Molte future mamme credono che la cintura di sicurezza dell’auto possa danneggiare il feto, ma la verità è che non comporta alcun rischio. Adesso i seguaci sono curiosi di scoprire cos’è successo durante l’incidente in auto a Chiara, ma l’influencer ha deciso di non svelare ulteriori dettagli.