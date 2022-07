PayPal, italiani in pericolo: così rischiate di perdere i vostri risparmi. Attenzione a questa nuova truffa veicolata con il nome della nota piattaforma

Una mail può rappresentare un altissimo rischio per tutti gli utenti che utilizzano PayPal. Pensando di ricevere una comunicazione ufficiale si va incontro ad una truffa incredibile.

E’ ritenuto uno dei modi più sicuri (ed economici) al mondo per il trasferimento di somme di denaro ad ogni latitudine. PayPal ha aumentato la propria notorietà negli ultimi anni, diventando un punto di riferimento per moltissimi utenti dal punto di vista dei pagamenti. Viene inoltre universalmente riconosciuto come un metodo sicurissimo per le transazione, con un minimo margine di errore. Quello che però non viene considerato è il tentativo che stanno effettuando alcuni hacker veicolando il nome di PayPal per abbassare la guardia degli users.

Al momento la truffa che sta girando riguarda alcune mail, pericolosissime, che raggiungono i possessori di un account e riportano al proprio interno un link. Attraverso il famoso e temuto fenomeno del “phishing” vi fanno inserire i dati personali pensando di accedere al proprio account e invece si consegnano gli estremi a dei malintenzionati. Sono pronti a svuotarvi il conto in pochi secondi, senza possibilità di recuperare nulla.

PayPal, italiani in pericolo: la nuova truffa passa tramite una mail insidiosissima

Come detto nel testo della mail recapitata sotto il falso nome di PayPal, ci sarebbe un link che dovrebbe consentire agli utenti di annullare un fantomatico pagamento effettuato a loro insaputa. Qui verrebbero inserite le credenziali d’accesso, portando appunto alla truffa. Prestate massima attenzione a questo tipo di messaggio e qualora doveste imbattervici cancellatelo immediatamente.

“Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal“.