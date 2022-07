Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la vacanza è un disastro: l’ultimo stop è inquietante. Il viaggio in Spagna diventa un incubo

Ormai è quasi scontato, le vacanze dei Vip italiani sono sempre più alle Baleari, per piacere ma anche per lavoro. Come sta succedendo in questi giorni a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che sono a Formentera, anche se niente sta andando come lo avevano programmato.

I due ex gieffini sono in Spagna per una serie di serate che Alessandro deve affrontare come deejay. Peccato però che nelle ultime ore siano stati costretti entrambi a rimanere chiusi nella loro stanza d’albergo senza la possibilità di mettere il naso fuori e godersi il sole.

A raccontare tutto ancora una volta è la Codegoni che tiene sempre super informati i suoi fan via social. Nelle sue Stories ha spiegato di essere bloccata a letto con uno sfogo sulla pelle che le dà molto fastidio: “Giorno due a Formentera, questa è la situazione. Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Vediamo, vi faccio sapere”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la vacanza è un disastro: un inconveniente dopo l’altro

In realtà però quello è il problema minore, perché Alessandro invece è a letto con 38 di febbre e chiaramente tutti hanno pensato subito al Covid. Ma la sua fidanzata tranquillizza i fan. “Ovviamente abbiamo già fatto tutti i tamponi, non ha il Covid. Forse è stata l’aria condizionata”. In attesa di capire come si potrà riprendere, scherzosamente lei dà già 10 a questa vacanza.

Questi è solo l’ultimo inconveniente in una vacanza di lavoro che si sta trasformando in incubo. La settimana scorsa mentre la coppia era a Palma di Maiorca, Sophie era andata in piscina con una maglietta e le scarpe di ginnastica che aveva lasciato a bordo piscina. Quando è tornata per prenderle, erano sparite, rubate da qualcuno che non hanno mai trovato anche se lei l’ha presa con ironia.

Molti dubbi quindi su questo viaggio ma nessuno sull’amore che prova per Alessandro Basciano. La coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip 6 sta resistendo benissimo e molti si aspettano che presto i due ragazzi facciano un passo in più.