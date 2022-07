Che Dio ci aiuti!, grave perdita per una stella: è sconvolta. Un grave lutto ha turbato la vita privata di una delle protagoniste

La carriera professionale di alcune delle protagoniste di Che Dio ci aiuti! è lunga e anche molto intensa. Come quella di Elena Sofia Ricci che si è sempre divisa tra televisione, cinema e teatro riscuotendo ovunque grande successo.

In tutti questi anni ha avuto modo di lavorare con moltissime colleghe e altri impegni la stavano aspettando prossimamente. Ma uno è stato stravolto da un lutto improvviso, una grande perdita per tutto il mondo della cultura italiana. Domenica scorsa infatti, a soli 75 anni, si è spenta Carla Cassola, nota attrice e doppiatrice siciliana che in carriera aveva recitato anche in fiction di successo come Il Maresciallo Rocca e più di recente Rocco Schiavone.

La Cassola doveva lavorare prossimamente anche con Elena Sofia Ricci che è rimasta profondamente turbata dalla notizia e l’ha ricordata così. “Ciao Carla. Non ce l’abbiamo fatta a farlo insieme questo tuo ultimo spettacolo, ma grazie per tutto quello che ci hai insegnato ancora in questi mesi. Spero di portare con me anche solo un centesimo della tua forza”.

Che Dio ci aiuti!, nella prossima stagione cambia tutto: il ruolo di Suor Angela sarà strategico

Manca solo la data ufficiale, ma l’attrice toscana tornerà anche nella prossima stagione televisiva a vestire i panni di Suor Angela, una delle amatissime protagoniste di Che Dio ci aiuti! su Rai 1. E per il pubblico sarà un tuffo al cuore, perché la vedremo anche per l’ultima volta.

Non è ancora chiaro come e perché, ma suor Angela è destinata ad andare via per sempre dal convento e a lasciare da sole le sue ragazze, oltre a suor Costanza (Valeria Fabrizi). Una scelta di cuore, anche se per il pubblico sarà un bel cambiamento. Il suo posto, di fatto, sarà preso da Allegra che fin dalla prima stagione della fiction è interpretata da Francesca Chillemi.

I fan di Elene però possono stare tranquilli perché tornerà protagonista di un’altra fiction, sempre su Rai 1 ma di genere completamente diverso. Sarà uno dei personaggio chiave in Fiori sopra l’inferno, un thriller molto atteso.