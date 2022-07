Matteo Ranieri-Valeria Cardone, esce fuori la verità sull’addio: nessuno lo immaginava

L’ex di Matteo Ranieri ha vuotato finalmente il sacco dopo diversi giorni di silenzio, spiegando perchè la relazione è finita. Ha inoltre chiarito se fra lei e l’ex tronista ci potranno essere ulteriori possibilità di incontrarsi.

Sin dal momento della scelta a Uomini e Donne in molti avevano subito attaccato la nuova coppia. Inizialmente perchè non avevano pubblicato subito le foto ed i video del momento della scelta, poi perchè sembravano non frequentarsi molto. Quando si vedevano, però, era solo per delle sponsorizzazioni o per dei contratti di lavoro.

Insomma, la relazione fra Matteo Ranieri e Valeria Cardone ha sembrato ricalcare fedelmente quanto successo a Sophie Codegoni, compresi gli strascichi di polemiche. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha subito notato che sia Valeria che Matteo facevano parte della stessa agenzia, ed ha predetto con precisione la fine della loro relazione.

Uomini e Donne, perchè si era capito che era già finita

C’è un evento che molto probabilmente ha causato la fine della relazione fra Valeria Cardone e Matteo Ranieri, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne. L’ex tronista ha lasciato a casa la modella campana nel giorno del suo compleanno per andare con la sua famiglia ad un matrimonio di alcuni parenti in Irlanda.

In molti si sono chiesti come mai Matteo non abbia portato con sè la fidanzata, e soprattutto come potesse lasciarla da sola nel giorno del suo compleanno. Da quel momento si sono intensificate le voci riguardo una loro rottura, poi confermate al momento del ritorno in Italia di Ranieri, che è coinciso con la fine del contratto con l’agenzia.

La verità su Matteo Ranieri e Valeria Cardone: parla l’ex dama

Valeria Cardone ha sempre cercato di mantenere la massima riservatezza riguardo la fine della relazione con Matteo Ranieri, ma nel rispondere ad alcuni fan su Instagram si è lasciata scappare finalmente un pezzettino di verità. Alcuni utenti le hanno infatti chiesto come stesse dopo l’addio al tronista conosciuto a Uomini e Donne.

Valeria Cardone aveva inizialmente chiesto ai suoi fan di capire il difficile momento che stava attraversando, spiegando che per lei era tutto molto difficile. Ha poi aggiunto che che fra lei e Matteo Ranieri non ci sarà mai più nulla. L’ed dama ha spiegato che il suo uomo ideale dovrebbe aver voglia di costruire insieme a lei e non abbandonarla.

Ecco alcune immagini del momento della scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne: